Defensa y Guardia Civil cancelan todos los permisos de los militares y los guardias en Ceuta en previsión de nuevas entradas masivas de migrantes

El Ministerio de Defensa y la Guardia Civil han cancelado todos los permisos y libranzas concedidos para los próximos días en Ceuta en previsión de que pueda producirse una nueva entrada masiva en la ciudad autónoma. La orden de Defensa, adelantada por la Cadena Ser y confirmada por EL PERIÓDICO, remitida el domingo, cancela todas las libranzas especiales en pleno periodo vacacional dada la crisis migratoria actual. Lo mismo ha hecho la Dirección General de la Guardia Civil.

La Dirección General de la Policía, por su parte, ha activado un mecanismo de servicios extraordinarios que permite a los miembros de la UIP y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que está ahora trabajando en Ceuta ampliar las horas de trabajo, lo que ha posibilitado una mayor presencia de la Policía Nacional en las calles de la ciudad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, quiere dotar a la ciudad autónoma de la máxima seguridad tras la entrada masiva en Ceuta de más de 72.000 personas el pasado 30 de julio, una avalancha que fue calificada como "una violación de la integridad territorial de España" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes del Ministerio confirman a este diario que más de 2.000 militares de diversas unidades están patrullando cada día la ciudad en apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Defensa y las unidades de Inteligencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están monitorizando las redes sociales para mantener bajo control las nuevas llamadas a entrar en Ceuta que se están produciendo desde Marruecos. Fuentes tanto de Defensa como de Interior garantizan que la ciudad estará esta vez perfectamente protegida. Además, la entrada por mar ya no se enfrenta al vacío legal que había denunciado el Tribunal Supremo en su sentencia de finales de junio. La barrera neumática de 500 metros instalada por Interior tiene el aval del Supremo, como ha adelantado EL PERIÓDICO. El Alto Tribunal ha validado ente el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska esta solución como legal para permitir, ahora ya sí, la devolución inmediata de todos los inmigrantes que lleguen a nado.

Varios militares transportan en un furgón a inmigrantes irregulares para devolverlos a Marruecos el pasado 3 de agosto. / EUROPA PRESS

La orden de Defensa ha partido de la Comandancia General de Ceuta, que ha ordenado a todos los militares que estén disponibles sin excepción. La comunicación se hizo el domingo por la tarde con el asunto Cancelación de los permisos, firmada por el jefe de la Comandancia.

Las unidades desplegadas ya en la ciudad, que suman más de 2.000 efectivos, son la Unidad de Logística, el Batallón del Cuartel General de la Comandancia, el Grupo de Regulares Ceuta 54, el Regimiento de Caballería Montesa 3, el Regimiento de Ingenieros, el de Artillería 30 y los servicios sanitarios de la Comandancia de Ceuta.

Policía Nacional y Guardia Civil

En cuanto a las fuerzas de Policía Nacional y Guardia Civil ya radicadas en Ceuta, la Jefatura Superior y la Comandancia están siendo apoyadas por varias unidades de Intervención Policial (UIP), los llamados antidisturbios de Madrid, Sevilla y Málaga, un refuerzo de un total de 300 policías de élite.

La Guardia Civil de Ceuta, por su parte, se ha reforzado con tres pelotones de la Agrupación de Reserva y Seguridad, integrados por 60 efectivos. La Unidad de Seguridad Ciudadana se ha ampliado con 30 guardias más llegados desde Andalucía. Además, se enviaron dos grupos de buceadores con ocho efectivos y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Andalucía. Por último, a las embarcaciones del Servicio Marítimo de Ceuta se unieron dos embarcaciones medias, cuatro zódiacs y el buque Duque de Ahumada, con 12 guardias civiles.