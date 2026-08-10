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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Guardia Civil encuentra otro cuerpo sin vida y se elevan a 83 las víctimas

Ceuta desconoce cuántos menores llegaron en la entrada masiva y hará un nuevo recuento

España realiza controles fronterizos aleatorios a los viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

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Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta. / Europa Press/Contacto/Xinhua / Europa Press

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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