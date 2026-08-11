Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La PeñaNuevo centro comercialReal ZaragozaBanda aragonesa Vive LatinoEclipseCrimen Tauste
instagramlinkedin

Gobierno

El PP afirma que Robles comparecerá el 18 de agosto en el Senado sobre la crisis de Ceuta

El Partido Popular asegura que seguirá trabajando para que Marlaska y Albares acudan también a la Cámara Alta y "salgan de su rebeldía democrática"

Ni el Ejecutivo, ni la ministra, ni el Senado confirman aun la comparecencia, que los populares dan por cerrada

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo

La ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

El Partido Popular ha dado por hecho este martes que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá el 18 de agosto en el Senado para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta,después de que la Cámara Alta se lo solicitara a instancias del PP, ha informado el partido en un comunicado. Ni el Gobierno ni la ministra ni el Senado lo han confirmado. Fuentes de Moncloa explican que el Ejecutivo "dará respuesta a la citada petición a lo largo del día de mañana".

Robles, señala el PP, comunicó al presidente del Senado, Pedro Rollán, por escrito su voluntad de comparecer. Si la comparecencia se confirma, la titular de Defensa ofrecerá los detalles de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas en el marco de la crisis ocasionada por el cruce irregular de la frontera por parte de 72.000 inmigrantes.

Pese a la voluntad mostrada por la ministra, señala la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, comparecer en la Cámara Alta -donde el PP tiene mayoría absoluta- es "su obligación" ya que el Gobierno "no puede elegir ante quién rinde cuentas".

Por ello, el PP ha asegurado que seguirá trabajando para que los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "salgan de su rebeldía democrática", dejen de "menospreciar" al Senado y "cumplan con su responsabilidad", informa Efe.

La crisis de Ceuta ha provocado un nuevo choque entre el Congreso y el Senado por las peticiones de comparecencia de varios ministros para dar explicaciones sobre la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos a Ceuta. El PP quiere que los titulares de Defensa, Exteriores, Interior y Justicia lo hagan esta misma semana en la Cámara Alta y el Gobierno ha decidido que comparezcan dos semanas después en el Congreso.

Noticias relacionadas

El pasado viernes, Rollán envió sendas cartas a los ministros advirtiéndoles de las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer en la Cámara sin justificarlo debidamente.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una de las hijas y su pareja como presuntos autores del crimen del matrimonio de Tauste y Criminalística entra en la vivienda
  2. El refugio de Isabel Díaz-Ayuso en Aragón: un pueblo muy jamonero perfecto para ver el eclipse
  3. En directo | Un espectacular incendio junto al embalse de La Peña obliga a desalojar cuatro pueblos y ya ha quemado más de 2.500 hectáreas
  4. Diego Monzón, una de las sensaciones de la pretemporada en el Real Zaragoza: 'Será jugador del primer equipo seguro
  5. Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
  6. Abre una nueva panadería de una conocida cadena en el centro de Zaragoza
  7. Tauste despide a Javier y Esther, “dos luchadores incansables” por causas justas e “imposibles de describir con palabras”
  8. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo

Gran éxito de público en la feria taurina de Huesca: Talavante y Roca Rey logran colgar el cartel de 'no hay billetes'

Gran éxito de público en la feria taurina de Huesca: Talavante y Roca Rey logran colgar el cartel de 'no hay billetes'

El exentrenador del Real Zaragoza que abandona el Cádiz a cuatro días de empezar la Segunda División: lo sustituye otro zaragocista

El exentrenador del Real Zaragoza que abandona el Cádiz a cuatro días de empezar la Segunda División: lo sustituye otro zaragocista

Todos los detalles del nuevo centro comercial entre Zaragoza y Utebo: diez millones de inversión y más de 100 empleos

Todos los detalles del nuevo centro comercial entre Zaragoza y Utebo: diez millones de inversión y más de 100 empleos

Un extraño delfín blanco y negro apareció en Las Grutas y sorprendió a los turistas: lo confundieron con una cría de orca

Un extraño delfín blanco y negro apareció en Las Grutas y sorprendió a los turistas: lo confundieron con una cría de orca

Estas son las recomendaciones de la DGT para el eclipse total de mañana: usar el transporte público y evitar viajes largos

Estas son las recomendaciones de la DGT para el eclipse total de mañana: usar el transporte público y evitar viajes largos

Los drones de la Guardia Civil controlan la evolución del incendio de Las Peñas de Riglos durante la noche.

En video | Evolución del indencio de La Peña.

El terremoto plantea el primer gran desafío para Abelardo De la Espriella pocos días después de tomar posesión

El terremoto plantea el primer gran desafío para Abelardo De la Espriella pocos días después de tomar posesión
Tracking Pixel Contents