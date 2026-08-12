Los controles a viajeros procedentes de Italia han afectado ya a más de 2.600 personas

El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados en aeropuertos españoles desde el pasado sábado supera ya las 2.600 personas, según los últimos datos proporcinados por el Ministerio del Interior.

En concreto, hasta la una de la tarde de este miércoles la cifra de personas a las que se ha solicitado la documentación a su llegada a España era de 2.682. En total, se han controlado 218 vuelos y 372 agentes han participado en esta tarea.

En las últimas 24 horas han superado este trámite 539 pasajeros, de los que la mayoría (146) han llegado en cuatro aviones al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, mientras que en el barcelonés aeropuerto de El Prat se han tenido que identificar 70 nacionales de terceros países de siete vuelos distintos. Lo mismo ha pasado en Valencia, donde han sido 14 los pasajeros afectados, todos del mismo avión; en Bilbao, procedentes de dos aviones han llegado a la docena de identificaciones, y en Málaga se han contabilizado cuatro, que compartían vuelo.

De los aeropuertos insulares, el que mayor número de identificaciones ha registrado ha sido el de Mallorca (cinco pasajeros de un único avión). En Canarias, el reparto es el siguiente: cuatro identificaciones en el aeropuerto de Lanzarote, de dos aviones; tres, de diez vuelos, en el de Tenerife Sur y dos de un único avión en Fuerteventura. En Gran Canaria se controló un aparato, pero no se identificó a nadie.

Hasta el 7 de septiembre

El restablecimiento temporal de los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana entró en vigor el sábado 8 de agosto.

El Gobierno ha ordenado estos controles hasta el próximo 7 de septiembre a la espera de que Italia retire la suspensión del espacio Schengen a España que adoptó tras la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio.