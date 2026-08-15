Javier Vendrell Camacho

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Almeida agradece a Ayuso que no se haya ido de vacaciones durante los incendios y augura "Ayuso para rato"

José Luis Martínez-Almeida ha cerrado filas este 15 de agosto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al asegurar que, si la polémica sobre el ático es el principal argumento de la izquierda de cara a las próximas elecciones, habrá "Ayuso para rato".