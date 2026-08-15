Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Vivas reclama que se suspenda el derecho al asilo a los migrantes en casos de "invasión"

Tajani sobre la crisis de Ceuta: España debería preocuparse por Marruecos, no por Italia

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, considera que, en relación a la crisis migratoria de Ceuta, España debería preocuparse por Marruecos y no por Italia puesto que es el aquel país "donde se originan los problemas".

"En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos: ahí es donde se originan los problemas, no en nuestros controles, que sirven al propósito de todos de impedir que inmigrantes ilegales y, peor aún, potenciales terroristas, lleguen a Europa", indica Tajani en una entrevista al diario Corriere della Sera.

Las relaciones entre Italia y España viven un momento de tensión a raíz de la crisis migratoria de Ceuta ya que el Gobierno de Giorgia Meloni decidió suspender temporalmente el acuerdo Schengen con España y aplicar controles en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes del país ibérico por una "cuestión de seguridad" ante la masiva entrada de inmigrantes irregulares.