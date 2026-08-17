Aniversario de la tragedia
Salvador Illa defiende "más convivencia, democracia y paz" en el noveno aniversario de los atentados del 17A en Barcelona
Una de cada tres víctimas del 17A sigue sin ser indemnizada nueve años después de los atentados
Sara González
Los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 dejaron en estado de 'shock' a la sociedad catalana, así como a los partidos políticos con representación en el Parlament. Nueve años después, justo el día en que se vuelve a homenajear a las víctimas, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado un mensaje en favor de la convivencia en las redes sociales. "Ante el odio y la barbarie, más convivencia, más democracia y más paz", ha asegurado en un mensaje en X.
El aniversario de los atentados llega a las puertas de un septiembre en que se dará por inaugurado el nuevo ciclo electoral, marcado por un contexto en el que la extrema derecha de Aliança Catalana, partido forjado en Ripoll, municipio en el que crecieron los terroristas y que está ahora gobernado por Sílvia Orriols.
El president, que ha explicitado su apoyo a las víctimas, no ha sido el único dirigente en hacer público un mensaje en redes. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha manifestado su "recuerdo y afecto" por todas las víctimas y sus familiares y ha vuelto a hurgar en el "derecho a saber la verdad", que considera que no se ha garantizado tras el juicio y la comisión de investigación que se llevó a cabo en el Congreso. Se trata, ha considerado, de un "déficit democrático" del Estado.
En el acto de recuerdo a las víctimas, que se celebra este año en la plaza de Sant Jaume debido a las obras en Las Ramblas, no intervienen dirigentes políticos, pese a su presencia, para garantizar que la prioridad es acompañar a las personas afectadas y rememorar a los fallecidos en los atentados.
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Fuente: El Periódico
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