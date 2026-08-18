Migración
Comienza el montaje del primer centro de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta
EFE
Los trabajos para habilitar nuevos espacios de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta ya han comenzado con la adecuación y el montaje de carpas en la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, el primero de los emplazamientos anunciados este lunes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Las labores se indicaron con el objetivo de que este dispositivo quedara habilitado lo antes posible para comenzar a recibir a los migrantes ante la presión que soportan actualmente los recursos de acogida de la ciudad autónoma.
Este espacio forma parte del dispositivo extraordinario anunciado por Saiz, que prevé la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas repartidas en varios puntos de Ceuta. Entre los emplazamientos figuran también las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano, además de la zona de Loma Colmenar cedida por la ciudad autónoma.
La previsión es que, una vez iniciada esta primera actuación, los trabajos se aceleren en el resto de ubicaciones para que queden acondicionadas progresivamente y puedan acoger al mayor número posible de personas a lo largo de esta semana y la próxima.
La puesta en marcha de estos dispositivos pretende aliviar la saturación de los recursos existentes, especialmente el CETI y los espacios ocupados por migrantes en distintos puntos de la ciudad, dentro de la respuesta extraordinaria que el Gobierno central ha activado ante la actual presión migratoria.
Fuente: El Periódico
- Directo | Más de un millar de efectivos hacen frente al incendio descontrolado de Las Peñas de Riglos (Huesca) que ha arrasado cerca de 17.000 hectáreas
- Kervin Arriaga, de descartado por su salario en el Real Zaragoza a ser vendido por 5 millones un año después
- El pueblo del Pirineo que renació como centro de vacaciones gracias a un grupo de sindicalistas: a solo 20 kilómetros de Ordesa y a los pies del embalse de Mediano
- La quiebra de la empresa de seguridad del Ibercaja Estadio obliga a lanzar un nuevo contrato
- El juez sitúa al joven de 28 años detenido 'en el punto exacto' donde se originó el incendio de Las Peñas de Riglos
- El incendio de Riglos calcina 17.000 hectáreas y avanza descontrolado hacia Jaca
- El Real Zaragoza arranca rezagado la recta final del fichaje de Jesús de Miguel
- Un pueblo del Pirineo afronta el medio millón de euros que costará su nuevo campo de fútbol: “Competimos en inferioridad de condiciones con el resto de equipos de Aragón”