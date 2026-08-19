La UCO finaliza el clonado del móvil del exjefe de gabinete de Sánchez para determinar su implicación en el caso Leire

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscritos al caso Leire Díez han finalizado este miércoles, pasadas las 12.20 horas, el clonado del teléfono móvil que fue aprehendido al que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Secretaría General del PSOE Juan Manuel Serrano. En concreto, los uniformados han realizado dos copias del contenido del terminal, que técnicamente denominan 'volcado en bruto', que se deposita en la Audiencia Nacional, y 'volcado procesado', con cuyo contenido ya pueden trabajar los investigadores para elaborar un informe sobre la implicación del que fuera presidente de Correos en las actividades de la conocida como "fontanera" del PSOE.

De esta forma, la UCO lleva a cabo la orden que le dio el juez del caso Leire Díez, Santiago Pedraz, quien en un auto de 7 de agosto establecía que de los dispositivos intervenidos debían realizarse "dos copias, una protegida por huella digital y otro procedimiento que impida su ulterior manipulación de su contenido, quedando custodiada por la fe pública del Letrado de la Administración de Justicia". "La otra copia", proseguía el magistrado en su resolución, "se constituirá en copia de trabajo para su análisis por la Fuerza actuante, del cual darán oportuna cuenta a la Autoridad Judicial, en relación con los hechos objetos de la concreta investigación en la presente causa".

Martes y miércoles

Juan Manuel Serrano, que está imputado en el caso, ha acudido este martes y miércoles a la Audiencia Nacional después de que el juez del caso Leire Díez le citara para que estuviera presente y verificara el inicio de un nuevo clonado del iPhone que le fue intervenido como "medida preliminar" el pasado 27 de mayo -- fecha del estallido de la operación con la entrada de la UCO en la sede socialista en Ferraz (Madrid)-.

La defensa de Serrano presentó un recurso, que fue rechazado el pasado 7 de agosto por el juez, en el que solicitaba que se invalidara la incautación y el primer clonado de su teléfono móvil, pues consideraba que se había llevado a cabo sin autorización del juez. En su resolución, el magistrado define como "error involuntario" el clonado que llevó a cabo la UCO "sin la presencia del investigado y su abogado" el 14 y 15 de julio del teléfono del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez. Y "tan pronto como se percató del error, sin acceder al contenido del dispositivo, ha aportado esa copia íntegra, a fin de tenerlo por realizado o, en su caso, practicar un nuevo clonado en presencia del investigado en la comparecencia señalada el 18 de agosto en sede judicial", completaba Pedraz.

Fuentes de la defensa de Serrano han anunciado su intención de recurrir la decisión del instructor de realizar un segundo clonado del móvil al considerar que al copiar el contenido del terminal sin presencia del letrado se habrían cometido irregularidades no subsanables.

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Estas mismas fuentes han asegurado que la intención del juez es abrir una pieza separada secreta, a la que solo tendrían acceso la Fiscalía Anticorrupción y la defensa del propio Serrano, en la que se determinarán los mensajes que no serán incorporados a la causa, por carecer de relación para las pesquisas del caso Leire Díez.