El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales.

El Consejo de Ministros celebra su primera reunión este martes con la mira puesta en las medidas urgentes en Ceuta, entre ellas un mando único ante la crisis migratoria, y la declaración de zonas catastróficas en distintas comunidades afectadas por los incendios forestales o las inundaciones.

Tras el parón estival del verano, sobre la mesa del Consejo de Ministros estarán las medidas económicas y sanitarias necesarias para atender a los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, así como a la población ceutí.

Entre ellas, los mecanismos para agilizar las devoluciones a Marruecos, la propuesta de trasladar a la Península a 500 niñas o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, después de que ese país los estableciera para los pasajeros llegados desde España.

El Gobierno declarará la 'situación de interés para la seguridad nacional' en la ciudad autónoma y constituirá un mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria, como anunció este lunes el vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Asimismo, entre las medidas que aprobará el Consejo de Ministros figura una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados que entraron al enclave.

Previo al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá la reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Estas medidas se suman a las anunciadas por Cuerpo tras reunirse con el presidente de Ceuta y anunciar una ampliación extraordinaria e inmediata del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta de 2022, dotado hasta ahora con más de 180 millones de euros, que incorporará medidas para reforzar la seguridad, gestionar los retornos y reactivar la economía de la ciudad.

Asimismo, el Consejo de Ministros incluirá nuevas zonas catastróficas tras declarar a finales de julio 211 enclaves afectados por emergencias de protección civil en catorce comunidades autónomas, principalmente a causa de los incendios forestales.