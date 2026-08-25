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Presión migratoria

El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar a los migrantes llegados a Ceuta

Torres y Vivas acuerdan ubicar a los migrantes en espacios designados "desde el consenso" en Ceuta

El ministro ha anunciado que mañana presidirá la primera reunión del Comité de Situación para la gestión de la crisis en la ciudad autónoma

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), en una imagen de archivo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), en una imagen de archivo. / Europa Press

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EP

MADRID

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mantenido este martes en Ceuta su primera reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en la que ambos mandatarios han acordado que los espacios que vayan a habilitarse para ubicar a los migrantes se designarán "desde el consenso".

Se trata del primer encuentro entre ambos dirigentes después de que el Gobierno haya aprobado este martes el 'mando único' en Ceuta por la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma bajo la supervisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

El ministro Torres y el presidente ceutí han acordado, respecto al Real Decreto (RD) de recursos e instalaciones, aprobado hoy en el Consejo de Ministros, que el listado de espacios para albergar a las personas migrantes es una "propuesta de máximos modificable y flexible" elaborada "desde el consenso".

Asimismo, fuentes del Ministerio detallan que se han incluido equipamientos como polideportivos y otros que solo se utilizarían "en caso de situación extrema", algo que "no es previsible que se vaya a producir", pero que deben estar recogidos ante "una eventualidad no esperable".

Así, desde la cartera de Ángel Víctor Torres explican que hay espacios que no están recogidos en el Real Decreto, pero que podrían añadirse en las actualizaciones semanales que se producirán. Además, han concretado que podrían utilizarse espacios antes de incorporarse al RD porque se haría "desde el consenso".

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Por otro lado, el ministro Torres ha anunciado que mañana miércoles presidirá la primera reunión del Comité de Situación para la gestión de la crisis de Ceuta, a la que acudirán el presidente Vivas, representantes de todos los ministerios que forman parte de este órgano colegiado, así como la Delegación del Gobierno.

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