Crisis migratoria
El Gobierno mantendrá hasta fin de año la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta
Pedro Sánchez podrá prorrogar la situación de interés para la seguridad nacional, modificar su ámbito de actuación o levantarla en función de la evolución de la crisis migratoria
El real decreto por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta y, con ella, un mando único de actuación bajo la supervisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para hacer frente a la crisis migratoria suscitada por la afluencia de miles de inmigrantes, se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre, aunque el presidente del Gobierno podrá acordar su prórroga y "la modificación de su alcance material o geográfico", así como su finalización anticipada.
El borrador de real decreto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, explica que la gestión de la crisis suscitada en Ceuta el pasado 30 de julio "se desarrollará a través de la declaración de situación de interés para la seguridad nacional", lo que supone "la permanencia temporal indeterminada en la ciudad de Ceuta, mientras se resuelven y se lleven a cabo los trámites y actuaciones pertinentes, de un elevado número de personas migrantes en situación irregular" de "la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026, que está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia, y seguridad ciudadana en dicha ciudad, requiriendo la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local".
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Fuente: El Periódico
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