El Gobierno recurre al CNI para agilizar la repatriación de los migrantes en Ceuta

El Gobierno apuesta a la creación de un mando único la solución de la crisis migratoria en Ceuta. Una exigencia que realizó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el pasado 29 julio. La víspera de la entrada masiva de migrantes y ante la constatación de unos servicios de acogida ya por entonces “desbordados” tras cifrarse en 1.500 las entradas en los días previos. La aprobación del decreto correspondiente con la declaración en Ceuta de situación de interés para la seguridad nacional se producirá este martes en el Consejo de Ministros, 27 días después de la alerta lanzada por Vivas.

Entre los principales objetivos del mando único se encuentra acelerar la instrucción de los expedientes a los migrantes que todavía permanecen en la ciudad autónoma para proceder a las repatriaciones o, en caso de tener derecho, concesiones de asilo. Una gestión que con la coordinación entre administraciones y los diferentes ministerios implicados se produzca “lo más rápido posible”, según confían en el Ejecutivo.

Encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, integrará además de a los diferentes ministerios implicados, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y estará asesorado por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN). Antes de la reunión del Consejo de Ministros se celebrará también un Consejo de Seguridad Nacional de carácter extraordinario para analizar la crisis migratoria. Un órgano presidido por Pedro Sánchez y en el que participan, además de varios ministros del Gobierno, la cúpula militar y el CNI.

Desde el Ejecutivo reconocen que carecen de cifras exactas sobre lo migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada de alrededor 72.000 migrantes de forma irregular. Este mismo lunes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, apuntó que en los centros de acogida habilitados están completos con 1.800 plazas ocupadas. Una cifra todavía lejos de suplir las necesidades, con cientos de migrantes todavía en las calles.

En los próximos días el Gobierno se ha comprometido a habilitar más centros, puesto que la acogida es el primer paso imprescindible para iniciar los expedientes individualizados. Lo que se ha evitado confirmar por el momento es el aumento de funcionarios para agilizar los expedientes. Si bien fuentes del Ejecutivo apuntan a incrementar recursos para, entre otros objetivos, “gestionar los retornos y dar una solución a las personas migrantes presentes en la ciudad de Ceuta”.

Cerca de 3.000 menores migrantes

El PP trasladaba este lunes tras su comité de dirección el mensaje de que la crisis en Ceuta solo verá su fin con la devolución a Marruecos de "todas" las personas, menores incluidos, que cruzaron de manera ilegal a la ciudad autónoma en la "invasión" que tuvo su principal hito el 30 de julio. Por el momento se ha identificado a más de 2.900 menores migrantes y en el Gobierno apuntan a la “enorme complejidad burocrática” y la necesidad de cooperación con los países de origen para proceder a su retorno por la vía de la reagrupación familiar.

En el ministerio de Juventud e Infancia vienen apuntando desde el inicio de esta crisis que muchos de estos niños “o no tienen familias o vienen de situaciones de violencia o abuso que impiden su retorno”. Asimismo, recuerdan que el artículo 35.5 de la Ley de Extranjería es claro al establecer que la la reunificación familiar solo es posible "si se dieran las condiciones adecuadas" para ello.

Este mismo jueves se celebrará una comisión sectorial en la que, pese al rechazo de las comunidades del PP, el ministerio forzará la inclusión de un punto informativo y de debate sobre la atención a estos menores y la situación de Ceuta.

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A través de la ampliación extraordinaria del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico anunciada este martes por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, todavía sin concretar, se buscará también “reforzar la seguridad urbana y fronteriza”. “El Gobierno va a poner todos los recursos necesarios a disposición de las instituciones y de los ciudadanos ceutíes, reafirmando su compromiso con la seguridad, la soberanía y la prosperidad de Ceuta”, aseguró Cuerpo tras reunirse en Ceuta con su presidente.