Decisión del juez Arturo Zamarriego
Archivada la querella presentada por Errejón contra Mouliáa por calumnias
La querella estaba motivada por haber dicho que él había extorsionado a testigos en la causa en la que el político está acusado de agredirla sexualmente
EFE
El juez Arturo Zamarriego ha acordado el archivo de la querella que presentó el exportavoz de Sumar Iñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliáa por calumnias.
Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la noticia adelantada por El País, en la que se informa de que el instructor considera que la actriz no atribuyó al exdiputado ninguna conducta delictiva concreta, sino que expuso "opiniones" en sus redes sociales.
El magistrado ha acordado archivar la investigación que abrió por la querella de Errejón contra Mouliáa por haber dicho que él había extorsionado a testigos en la causa en la que el político está acusado de agredirla sexualmente.
El pasado 24 de junio, Elisa Mouliaá negó ante el juez Arturo Zamarriego que quisiera calumniar al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón.
A su salida del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, tras esa declaración ante el juez, la actriz manifestó: "Al fin y al cabo esta querella es por haber puesto dos tuits en los que acusaba a Errejón de haber amañado la declaración de dos testigos" -en la causa por la supuesta agresión sexual- "porque en ese momento yo pensaba que fue así".
"Vi un vídeo de la declaración de un testigo diciendo que había estado hablando con Errejón y que le había preguntado cuál era el plan", añadió Mouliáa. No obstante, no reconoció que pudo haberse confundido.
Fuente: El Periódico
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