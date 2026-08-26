CRISIS MIGRATORIA
La Audiencia Nacional autoriza la expulsión de un marroquí que alegó que corría “peligro inminente de muerte”
El inmigrante solicitó en el CIE de Madrid, "con carácter urgente, la adopción de medida cautelarísima consistente en la suspensión de la devolución" a su país
La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar la expulsión de un marroquí que el pasado 17 de julio alegó en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid (CIE) de Madrid que si se le expulsaba a su país de origen su vida corría “peligro inminente de muerte”, según especifica un auto de 3 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.
Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tienen en cuenta para tomar esta decisión que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó de que este ciudadano marroquí "no parece encontrarse en la necesidad de protección internacional".
Rechaza "la medida cautelerísima"
Por eso, "la Sección entiende que ha de rechazarse la adopción de la medida cautelarísima solicitada de permanecer en territorio español", concluye la resolución, a la que ha tenido acceso esta redacción.
El Tribunal de Instancia, plaza número 4, Sección de Instrucción de Valladolid había dictado el 13 julio de 2026 un auto en el que ordenaba el internamiento en el CIE madrileño de este ciudadano marroquí. Y unos días después, el 24 de julio, el Ministerio del Interior denegaba la solicitud de protección internacional para este inmigrante, que recurrió a la Audiencia Nacional solicitando, "con carácter urgente, la adopción de medida cautelarísima consistente en la suspensión de la devolución" a Marruecos.
Este ciudadano marroquí manifestó en el recurso que "un hombre en Marruecos" le estaba "maltratando". En concreto, habría recibido una "persecución" con "amenazas y agresiones", como por ejemplo la amputación de uno de sus dedos.
Pero los magistrados de la Audiencia Nacional no otorgan verosimilitud a esta versión, por lo que rechazan paralizar la expulsión a Marruecos.
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Fuente: El Periódico
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