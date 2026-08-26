El Gobierno reconoce que su respuesta en Ceuta “necesita evolucionar” ante la “presión inédita” migratoria

El Gobierno ha tenido que justificar la creación del mando único en el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 27 días después de la entrada masiva de unos 72.000 migrantes en Ceuta. Ante ello, reconoce una “presión inédita” migratoria y argumenta que la situación ha entrado en una “nueva fase” donde se haría necesaria “una acción integral que combine la defensa de la seguridad nacional con medidas de distintos ámbitos y una coordinación reforzada entre las autoridades estatales y ceutíes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, a fin de garantizar tanto la atención adecuada de las personas migrantes como el correcto funcionamiento de la ciudad y su pronta recuperación económica y social”.

En el texto del decreto se defiende que desde los diferentes ministerios se han estado desplegando hasta ahora “medios y recursos para la implementación de medidas que permitieran la resolución de la situación y retorno de la normalidad”. Se da cuenta asimismo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hasta ocho ministros han visitado la ciudad autónoma durante estas casi cuatro semanas para tomar “medidas de urgencia” y realizar una “evaluación in situ”. Es el resultado de esta evaluación, según se argumenta, lo que habría constatado que “la respuesta desplegada por el Gobierno necesita evolucionar”.

La creación del mando requiere declarar una situación de interés nacional para la Seguridad Nacional ante una crisis que, según se recoge en el texto, “por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas necesarias para su resolución, se requiere una coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias”.

El decreto justifica la duración de este mando único hasta el 31 de diciembre, “por considerarse un plazo razonable para la consecución de los objetivos descritos”. Esto es, para recuperar totalmente la normalidad, aunque se habilitan los mecanismos para su prórroga o finalización anticipada, "en función de la evolución de los acontecimientos".

El primer paso para comenzar a recuperar la normalidad en Ceuta pasa por contar con las plazas de acogida suficientes y poder así filiar a todos los migrantes que siguen en la calle

“La evolución de la situación no excluye su gravedad, derivada de la ya descrita presión sobre el sistema de atención humanitaria y su afectación a los servicios públicos”, se remarca para concluir que “de forma inmediata, es necesaria la adopción de medidas que garanticen de manera permanente el normal funcionamiento de los servicios públicos, evitando que alcancen una situación de colapso, y asegurando el mantenimiento de capacidades suficientes para la atención humanitaria, el control fronterizo, los traslados, la tramitación administrativa y la cooperación exterior”.

Al frente de mando único, como "Autoridad Funcional", se ha situado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ya se encuentra en la ciudad autónoma. Su elección se justifica en el decreto "por ser el departamento al que corresponde la ejecución de la política del Gobierno en materia de relaciones y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local y las competencias relativas a la organización territorial del Estado".

Comparecencia de Sánchez en el Congreso

El primer paso para comenzar a recuperar la normalidad en Ceuta pasa por contar con las plazas de acogida suficientes para poder filiar a todos los migrantes e instruir así los expedientes para la repatriación o concesión de asilo. A las 1.827 plazas actuales ocupadas, se sumarán otras 2.000 en los próximos días, aunque en el Ejecutivo no tienen las cifras exactas de cuántos migrantes se encuentran todavía en las calles. Para ello el decreto da cuenta de la puesta a disposición de diferentes espacios, aunque "la voluntad del Gobierno siempre será utilizar los mejores espacios y que mayor consenso incorporen" en coordinación con el Gobierno de Ceuta.

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Como ya se adelantó desde Moncloa este martes, el presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso para dar cuenta sobre la situación en Ceuta. Lo hará después de la ronda de explicaciones por la que hasta nueve ministros pasarán estos días por la Cámara Baja, previsiblemente el próximo 9 de septiembre. Para ello, se ha registrado este miércoles una solicitud de comparecencia a petición propia "al objeto de informar sobre la gestión del Gobierno en relación con los hechos acaecidos en Ceuta desde el pasado día 30 de julio".