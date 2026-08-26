Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centros de datosFamilia atrapada en La SotoneraIranzo Real ZaragozaAlhaja Cult StoreDemolición clínica ZaragozaVuelos chárter Zaragoza
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

El PP exige una reunión de la comisión de secretos tras el choque de Robles y Marlaska

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un creador de contenido analiza al detalle el edificio Ruiseñores, emblema de la burguesía en Zaragoza: puertas de lujo, piscina en la azotea y estanque japonés
  2. Hansson deja el Real Zaragoza por problemas personales
  3. El Valencia obliga al Real Zaragoza a seguir a la espera por Iranzo
  4. Una de las grandes apuestas fallidas de Lalo Arantegui encuentra equipo y regresa a Eslovenia
  5. Arnau Campeny es la apuesta para el lateral derecho del Real Zaragoza y el Europa pide 80.000 euros por su traspaso
  6. El pueblo de Zaragoza que ha recuperado la tradición de salir a tomar la fresca con más de 400 vecinos: 'No esperábamos que se apuntara tanta gente
  7. El Real Zaragoza sueña con convencer a Marco Sangalli
  8. Retiran huevos procedentes de Aragón tras un brote de salmonelosis por tortillas de patata en el País Vasco

Detenido en Zaragoza por agredir sexualmente a su hija de dos años y compartir imágenes en Internet

Detenido en Zaragoza por agredir sexualmente a su hija de dos años y compartir imágenes en Internet

Dos policías evitan que una mujer se precipite desde un noveno piso en Zaragoza

Dos policías evitan que una mujer se precipite desde un noveno piso en Zaragoza

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

VÍDEO | El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera

Vídeo | Los vuelos chárter desde Zaragoza para los próximos puentes: de Eslovenia a los mercados navideños del centro de Europa

Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. "Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses"

Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. "Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses"

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

La Coliseum se apunta a las Fiestas del Pilar: "Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional"

La Coliseum se apunta a las Fiestas del Pilar: "Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional"
Tracking Pixel Contents