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Más Madrid lleva al Tribunal de Cuentas la compra del ático de Ayuso por posible perjuicio a las arcas públicas

La formación pide investigar el expediente de Planifica Madrid, aclarar por qué se adquirió un inmueble que no llegó a utilizarse y determinar si hubo una gestión negligente de fondos públicos

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha decidido vender el ático de Chamberí adquirido por el Gobierno regional para &quot;ayudar en la reconstrucción

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha decidido vender el ático de Chamberí adquirido por el Gobierno regional para "ayudar en la reconstrucción / Fernando Sánchez - Europa Press

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Héctor González

Madrid

Más Madrid ha formalizado este lunes ante el Tribunal de Cuentas una denuncia por la compra, a través de la empresa pública Planifica Madrid, del polémico ático en el paseo del General Martínez Campos por 6,3 millones de euros. La formación pide que se investigue si la operación provocó un perjuicio económico a las arcas públicas y, en ese caso, quiénes fueron los responsables.

La vivienda fue adquirida el pasado 14 de abril con la finalidad, según el Ejecutivo regional, de servir temporalmente como sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Sin embargo, Más Madrid sostiene que no consta una justificación detallada de por qué se eligió ese inmueble ni de por qué se optó por comprarlo frente a alternativas como el alquiler o el uso de otras dependencias públicas.

"Hemos denunciado la compra del ático de Ayuso en el Tribunal de Cuentas para pedir que se recabe toda la información del expediente y se determine si hubo una gestión negligente de los fondos públicos", asegura la portavoz regional de Más Madrid, Mónica García.

La denuncia también plantea dudas sobre la idoneidad del inmueble para el uso previsto. Según el escrito, en el Catastro figura con uso principal residencial, por lo que la formación reclama conocer si podía destinarse legal y técnicamente a oficinas y qué informes o valoraciones se realizaron antes de la compra.

Más Madrid cifra el coste inicial de la operación por encima del precio de adquisición. A los 6,3 millones suma 378.000 euros del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y otros gastos de compraventa, hasta situar el desembolso estimado en cerca de 6,7 millones. De venderse por este precio, añade la formación, los impuestos, comisiones y demás costes asociados podrían generar una pérdida patrimonial de alrededor de 364.500 euros.

"La información pública ha brillado por su ausencia porque no hay un papel que aguante las razones por las que se ha gastado el dinero de los madrileños", denuncia García, convencida de que se trata de una "operación corrupta" y de que "la venta del ático no acaba con el estropicio y no hay un chao pescado que valga".

La denuncia reclama al Tribunal de Cuentas el expediente completo de adquisición, los acuerdos del consejo de administración, informes jurídicos y técnicos, tasaciones, contratos de intermediación, justificantes de pago y toda la documentación sobre la posterior decisión de venta.

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La formación solicita además una tramitación urgente y medidas cautelares ante la posible venta del inmueble. "Exigimos que el Tribunal de Cuentas tome todas las medidas cautelares para garantizar que la operación se investigue a fondo y no se produce un desfalco contra las arcas públicas madrileñas", concluye García.

Fuente: El Periódico de España

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