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Crisis en Ceuta

El PP acusa a Sánchez de "conspiranoia" sobre Ceuta: "Solo le ha faltado culpar a Franco"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, critica la "conspiranoia" del presidente del Gobierno al señalar a Rusia, Israel o Elon Musk por la crisis migratoria en Ceuta

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper.

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper. / Jesús Hellín - Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

"Solo le ha faltado culpar a Franco", exclamó este lunes en la sala de prensa de la sede del Partido Popular (PP) en la calle Génova el portavoz nacional de la formación, Borja Sémper. El también vicesecretario mostró su asombro por la, a su juicio, "conspiranoia" que se habría apoderado de Pedro Sánchez en su explicación de la crisis de Ceuta, que antes que el próximo jueves en el Congreso de los Diputados ofreció este mismo lunes en una entrevista en la Cadena SER.

Particularmente grave le parecieron a Sémper las apelaciones del jefe del Ejecutivo a la supuesta responsabilidad en la avalancha migratoria de los últimos días de julio en la ciudad autónoma de Rusia, Israel o el magnate estadounidense Elon Musk, a través de su poder en las redes sociales, particularmente X, la antigua Twitter, de su propiedad. "Es verdaderamente sorprendente algunas de las cosas que hemos oído", afirmó el portavoz del PP, que añadió: "A la vez que el presidente del Gobierno dice que están investigando a ver qué ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news... sería para partirse de risa si no estuviésemos hablando de algo tan serio", concluyó.

El también vicesecretario de Cultura del PP lamentó que todo parezca para Sánchez "susceptible de ser investigado, o de ser señalado, salvo una cosa: la responsabilidad del Gobierno de España". Sémper llegó a hablar de una "permanente externalización de la culpa", que según dijo "empieza a resultar ya una caricatura del propio Gobierno". Abundando en el argumento, el portavoz de los de Alberto Núñez Feijóo afirmó: "Ante cada fracaso, ante cada crisis, aparece un culpable, una conspiración, un bulo o una fuerza oscura; el único que no aparece como responsable, entre los responsables de los que sucede, es el presidente del Gobierno".

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Sémper recordó que su jefe de filas, Feijóo, visitará de nuevo Ceuta el miércoles, justo la víspera del pleno monográfico del jueves en la Cámara Baja sobre la crisis en la ciudad autónoma. Aunque le dará tiempo a acudir el mismo miércoles por la tarde a la concentración en defensa de Ceuta que tendrá lugar frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, al mismo tiempo que se celebrarán otros tantos actos análogos en todos los consistorios de España, merced a una iniciativa del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, impulsada por el PP y criticada por la izquierda por considerar que los conservadores estarían instrumentalizando la institución que aglutina a los alcaldes de todo el país. Sobre esto último también se manifestó Sémper, quien apeló a los dirigentes del PSOE a que acudan a esas concentraciones, incluso "por encima de sus siglas", aseveró.

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Fuente: El Periódico

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