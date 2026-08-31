Madrid
Sánchez acusa a Ayuso: “Esta señora se quería comprar un aticazo con la pasta de los madrileños y se le ha pillado”
Exige a Feijóo que pida responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid al tiempo que apunta a cierta "impunidad" de los dirigentes de derechas
“Es lo que parece: esta señora se quería comprar un aticazo con la pasta de los madrileños”. De esta manera se refirió Pedro Sánchez a la polémica que atañe a Isabel Díaz Ayuso y a la compra de una vivienda por parte de la Comunidad de Madrid para, según aseguran desde el Ejecutivo regional, albergar dependencias de Presidencia durante unas obras en el edificio de la Puerta de Sol.
El presidente del Gobierno se mostró claro, durante su entrevista en la Cadena Ser, en su interpretación sobre est asunto y en denuncia la doble vara, dijo, en la ética de algunos. "El Partido Popular tiene un problema serio, a no ser que como siempre la ley del mudo sea lo que se aplique, muy ancho para otros y muy estrecho para uno, pero tiene un problema". Para Sánchez, el primer problema es "de transparencia" y, el segundo "de rendición de cuentas y de exigencias de responsabilidades".
El jefe del Ejecutivo sostuvo que Alberto Núñez Feijóo tiene que pedir explicaciones a la líder madrileña porque "no puede decir que sabía lo del ático desde abril y esta señora decir que no sabía nada, o sea él lo sabía y ella no, hombre".
"Esas exigencias, quien tiene que hacerlas" desde el PP "como a mí también se me ha hecho cuando, desgraciadamente, hemos sufrido casos de corrupción en mi partido".
Es más, apuntó a que este caso "también tiene mucho que ver con la sensación de impunidad con la que algunos dirigentes de la derecha actúan y razones tienen para sentirse impunes". Así, sostuvo que hay "dudas" sobre la celeridad en algunas causas judiciales, una muestra de "impunidad" que conduce a que "una señora ponga en Idealista su piso porque considera que lo pueda hacer perfectamente como cualquier otro ciudadano".
En este sentido, se mostró seguro de que Begoña Gómez no estaría imputada en una causa judicial y próxima a verse en un juicio con jurado si no es porque es su mujer igual que, aseguró, ocurre en el caso de David Sánchez. Es una "sentencia injusta que no le habría pasado sin ser hermano de", aseveró.
Desde las filas socialistas, especialmente desde el PSOE de Madrid que encabeza el ministro Óscar López, creen que Ayuso "debe dar explicaciones y dimitir" por este asunto.
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Fuente: El Periódico
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