Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica Real ZaragozaNuevo centro emergencias AragónPeaje AP-2Paseo Ruiseñores ZaragozaMago aragonésIncendio mortal Cedrillas
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Detenidos tres marroquíes por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Prisión para los cuatro detenidos por apedrear a militares y herir a un sargento

El Gobierno aprobará el martes un paquete de emergencia de 165 millones para Ceuta

Varias personas en la playa del Trampolín.

Varias personas en la playa del Trampolín. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los expertos en limpieza coinciden: 'Un colchón con manchas amarillas afecta a la higiene y a la calidad del sueño
  2. ¿Qué votarían hoy los aragoneses en unas hipotéticas elecciones generales?
  3. En el fondo...Real Zaragoza: la previa del Nástic-Real Zaragoza
  4. La Bullonera, 50 años desde que la jota tomó partido: 'Hablábamos de la libertad, pero nuestro objetivo era la emancipación de la clase obrera
  5. Aragón se convierte en la tierra con más huevos de España: casi 8 millones al día
  6. El refugio de Saúl Craviotto en Aragón: el rincón de Huesca al que vuelve cada verano
  7. Una de las heladerías más emblemáticas de Zaragoza busca nuevo dueño para su local en el centro
  8. La empresa familiar aragonesa que ha conquistado a Jorge Lorenzo e Ilia Topuria vendiendo 80 millones de patatas: 'El éxito es rodearse de buenos agricultores

La joven artista aragonesa que debuta en el Vive Latino y es la mano derecha de uno de los músicos del momento

La joven artista aragonesa que debuta en el Vive Latino y es la mano derecha de uno de los músicos del momento

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

Amaral se cuela en la primera fila de su propio concierto: "No pensé que íbamos a tener tanto sitio aquí en pista"

Amaral se cuela en la primera fila de su propio concierto: "No pensé que íbamos a tener tanto sitio aquí en pista"

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto
Tracking Pixel Contents