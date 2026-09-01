Madrid acusa al Gobierno de prohibir su concentración por Ceuta y la Delegación matiza que debe ser un acto institucional

El Ayuntamiento de Madrid ha acusado este martes a la Delegación del Gobierno en la región de intentar prohibir la concentración convocada para este miércoles frente al Palacio de Cibeles en apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria que atraviesa desde el pasado mes de julio. La Delegación, por su parte, niega haber impedido la celebración del acto y sostiene que se ha limitado a advertir de que un Ayuntamiento no puede ejercer como convocante de una manifestación al amparo del derecho fundamental de reunión.

La polémica se ha desatado después de que el Consistorio recibiera este martes un escrito de la institución presidida por Francisco Martín en respuesta a la comunicación realizada el pasado domingo por el Coordinador del Gabinete de Alcaldía para ejercer el derecho de reunión este miércoles. “Ante este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta, se están estudiando las posibles respuestas”, han trasladado fuentes municipales.

La Delegación del Gobierno, por su parte, ha replicado posteriormente negando que haya prohibido el acto y asegurando que la información difundida por el Ayuntamiento “no se corresponde con el contenido del escrito” remitido a distintos consistorios de la Comunidad de Madrid.

Según fuentes de la institución presidida por Francisco Martín, “la Delegación del Gobierno no ha prohibido la celebración de los actos convocados en apoyo a Ceuta”, que podrán desarrollarse con normalidad si han sido organizados por un Ayuntamiento o comunicados por un particular.

La institución gubernamental recuerda que las manifestaciones en España no están sometidas a autorización previa, sino a un régimen de comunicación, según marca la legislación reguladora del derecho de reunión. Por ello, considera incorrecto afirmar que la Delegación “no autoriza” una manifestación.

Estas mismas fuentes reducen la controversia en una cuestión jurídica y defiende que los Ayuntamientos y sus alcaldes, cuando actúan en representación de la Administración municipal, no son titulares del derecho fundamental de reunión, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, sostiene que una comunicación presentada por un Ayuntamiento no puede tramitarse conforme al procedimiento previsto para las manifestaciones y concentraciones ciudadanas al amparo del derecho fundamental de reunión. Dicho criterio, apuntan, “no tiene ninguna relación con el contenido, el lema o la finalidad del acto”, sino que se aplica del mismo modo a todas las administraciones municipales.

Frente a la acusación del Ayuntamiento de que se pretende impedir la concentración de apoyo a Ceuta, la Delegación sostiene que el Consistorio puede organizar, dentro de sus competencias y bajo su responsabilidad, cuantos actos institucionales considere oportunos, incluido el previsto para este miércoles frente a la sede del Gobierno muncipal.

En este sentido, añaden que la Delegación ya ha dado traslado de la convocatoria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su celebración.

Fuente: El Periódico de España