El PP llama a participar mañana en las concentraciones "apartidistas" el Día de Ceuta

El Partido Popular ha hecho un llamamiento este martes a que los españoles participen mañana, miércoles, en las concentraciones "apartidistas" convocadas por la Federación de Municipios ante todos los ayuntamientos para celebrar el Día de Ceuta, por el "atropello sin precedentes a su territorio y su soberanía" que sufrió el 30 de julio.

Así ha definido la entrada masiva de inmigrantes de ese día el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en una carta en la que pide la participación en las concentraciones, la cual ha sido compartida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta de X.

Vivas recalca que la convocatoria hecha por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "no está marcada por el color político ni por las ideologías".

Fuentes del PP han indicado que no es una concentración contra nadie, que no son de izquierda o de derecha, sino en apoyo de la soberanía nacional y de la vuelta a la normalidad en el territorio español de Ceuta, y han señalado que los socialistas deberían sumarse a esas muestras de apoyo en todos los municipios en vez de plegarse a los intereses de su líder, Pedro Sánchez.

El portavoz del PP, Borja Sémper, en una entrevista en RNE, ha subrayado que es una concentración "apartidista", y por ello ha solicitado al PSOE que reconsidere su decisión de no acudir a esas concentraciones del Día de Ceuta.

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Además, Sémper ha señalado que "estamos en el momento del retorno y no del reparto", para indicar que ahora hay que agilizar las tramitaciones para la salida de los inmigrantes irregulares en Ceuta, y no aún tratar los traslados a otras comunidades autónomas, que ya tienen los servicios de atención a menores "tensionados, que se les ven las costuras".

Fuente: El Periódico