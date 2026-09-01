Preocupación en el PP por la escalada “de tono” de Sánchez con el Rey

Las palabras de Pedro Sánchez sobre el Rey Felipe VI este lunes en la Cadena SER, en su primera entrevista del curso político, han provocado indignación y preocupación, casi a partes iguales, en Génova. El portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, reflejó en la rueda de prensa posterior a la reunión habitual de los lunes del Comité de Dirección el sentir de la cúpula popular, reunida como todas las semanas apenas minutos antes: "Nos negamos a convertir las instituciones más relevantes en un motivo de confrontación y manoseo partidista", señaló desde el atril.

Pero la procesión iba por dentro. Fuentes del Partido Popular (PP) se muestran atónitas ante lo manifestado por Sánchez, que llegó a reprochar de manera poco velada al monarca que no hubiera visitado aún Ceuta, hablando incluso de un reinado de "veinte años", un lapsus que luego Moncloa corrigió, explicando que quería referirse a las casi dos décadas que han pasado desde la visita a la ciudad autónoma del rey Juan Carlos I y la Reina Sofía en el año 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia del Gobierno. Creen, además, que lo más sorprendente y alarmante a partes iguales es "el tono" empleado por el jefe del Ejecutivo para referirse al jefe del Estado, más aún en una entrevista en el prime time radiofónico justo en el arranque del curso político.

Ya este verano, el PP arremetió con dureza contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por haber arremetido sin tapujos contra el Rey, en este caso por la fotografía que Felipe VI se había hecho, durante un acto en Colombia donde había varios españoles, con el agitador Javier Negre. En ese sentido, las declaraciones ahora de Sánchez, más aún en el contexto de una crisis de la envergadura de la Ceuta, tildada por el propio jefe del Ejecutivo como un ataque a la "integridad territorial" de España, suponen para el primer partido de la oposición un preocupante suma y sigue.

"Feijóo acompañaría al Rey"

El citado Sémper, a preguntas de los informadores, terminó afirmando que lo que sí podía comprometer es que si Feijóo llega a la Moncloa después de las elecciones generales sería el propio presidente quien "acompañaría" al Rey en esa eventual visita a la ciudad autónoma. En cien años de historia, solo dos jefes de Estado y en solo dos ocasiones han realizado un viaje de esas características, el citado en 2007 del hoy rey emérito y uno noventa años antes, en 1927, de su abuelo, el Rey Alfonso XIII.

De momento, será el propio Feijóo el que este mismo miércoles vuelva a visitar Ceuta, como ya hizo en los primeros días de la crisis desatada tras la entrada masiva de migrantes por el paso de El Tarajal hacia el territorio español en los últimos días del mes de julio y también hace unos días.

Allí será recibido por el presidente de la Asamblea ceutí, Juan Jesús Vivas, del PP, y regresará a Madrid para estar el jueves en el pleno del Congreso en el que se celebrará la comparecencia monográfica de Pedro Sánchez sobre la actual crisis. Aunque regresará antes, incluso, para asistir el mismo miércoles por la tarde noche a la concentración frente al Ayuntamiento de Madrid en solidaridad con Ceuta. La misma concentración que simultáneamente se celebrará en todos los ayuntamientos de España, tras una convocatoria realizada por el PP a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, que ha recibido amplias críticas de la izquierda, por considerar que los populares han tratado de "instrumentalizar" el organismo que reúne a todos los alcaldes del país.

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Ya el jueves, desde la tribuna del hemiciclo, Feijóo tendrá oportunidad de reprocharle cara a cara a Sánchez la gestión que considera desastrosa de la crisis de Ceuta, incluido lo que considera un desprecio a la figura y a la función del Rey.