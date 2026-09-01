Última hora de Ceuta, en directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

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Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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