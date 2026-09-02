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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en la ciudad serán devueltos

El Ejecutivo moviliza 309 millones para Ceuta y eleva al 75% las bonificaciones laborales

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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