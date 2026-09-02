Última hora de Ceuta, en directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en la ciudad serán devueltos

Cientos de ceutíes vuelven a concentrarse un día antes de conmemorar la jornada autonómica

Varios cientos de ceutíes han vuelto este martes por la noche a tomar las calles de la ciudad en señal de protesta por la presencia de miles de migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva por la frontera de los días 30 y 31 de julio.

La movilización, convocada por los ciudadanos a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, se ha centrado en la plaza de África, junto a la sede del Gobierno autonómico.

En esta ocasión, los ceutíes han depositado velas junto al monumento a los caídos en la Guerra de África, situado en el centro de esta plaza y que es de estilo neogótico, de trece metros y medio de altura, construido con piedra de cantera.

Los ciudadanos han dejado las velas a los pies de este monolito que se erigió en honor a los soldados españoles caídos en la Guerra de África de 1859-1860, durante el reinado de Isabel II, y que se inauguró el 4 de mayo de 1895, siendo obra del ingeniero militar José Madrid Ruiz.

La concentración, de carácter pacífico, ha finalizado una hora después de su inicio.