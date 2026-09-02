Zarzuela guarda silencio mientras Gobierno y PP se azuzan a cuenta de la visita del Rey a Ceuta

El obligado silencio constitucional de la figura del Rey anima debates políticos como el que se está viviendo estos días a cuenta de su posible visita las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Desde el Partido Popular acusan al Gobierno de impedir que Felipe VI vaya a ambos enclaves por la reindicación de su soberanía que mantiene Marruecos, y el Ejecutivo se defiende avanzando que se trabaja ya en esa visita a los dos territorios españoles en el norte de África.

Desde el Palacio de la Zarzuela no emiten, se limitan a observar. Optan por la prudencia y la discreción, como es marca de la Casa. Y así llevan semanas, porque este debate se avivó desde la llamada del Rey al presidente de Ceuta para que lo visita en el Palacio de Marivent tras la llegada masiva de migrantes.

En el PP comparten, así lo dijo Miguel Tellado, que “el jefe del Estado hace lo que el Gobierno le permite y lamentablemente las informaciones que conocemos por distintos medios de comunicación es que el Gobierno de España no le dejó ir”.

En Moncloa niegan freno alguno del Ejecutivo de Sánchez a ese viaje - sin entrar si quiera en confirmar si es deseo o no de Felipe VI ira a algunas de estas ciudades- y mala sintonía entre ambos. Se aferran, dicen, a la "evidencia" de la reunión del presidente del Gobierno mantuvo este lunes. Un largo" despacho con el jefe del Estado, que ya estaba agendado para el regreso del periodo estival, como una muestra de la "buena relación" entre Felipe VI y Pedro Sánchez, apuntan.

Desde el Partido Popular interpretan con "preocupación" las palabras del jefe del Ejecutivo sobre el Monarca. Se refieren al momento en el que, según Moncloa el presidente aprovechó una pregunta en la entrevista en la Ser para zanjar la polémica, defendió que "hay argumentos suficientes para que el Rey visite Ceuta y Melilla". Pero lo hizo después de poner en valor sus cuatro visitas a Ceuta y Melilla frente a "ninguna" de Felipe VI. "Sé que hay a mucha gente a la que se le ha hecho larga mi presidencia. Llevo ocho años gobernando. El Rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido a Ceuta o Melilla?", se preguntó Sánchez, confundiendo incluso los años de reinado de Felipe VI, que lleva 12 al frente de la Casa Real tras la abdicación de Juan Carlos.

En el partido que preside Alberto Núñez Feijóo sostienen que esa respuesta de Sánchez cuadra con una estrategia que existe para atacar la Jefatura del Estado y desprestigiar las instituciones. En este sentido recuerdan las manifestaciones este verano del ministro Óscar Puente - cuando criticó la foto de Felipe VI con Javier Negre- y suman en ese plan las formas en las que Sánchez se manifestó en la entrevista. Así como la condescendencia del Gobierno para con Marruecos y su papel en la llegada masiva de personas a Ceuta en los últimos días de julio. Precisamente, Puente negó que se tratase de un "reproche" de Sánchez al Rey sino "hacia quienes utilizan la figura del monarca en una crisis", explicación precedida del apunte: "Yo no soy sospechoso de no hacer reproches a Casa Real si considero que hay que hacerlo".

Otro foco

Coincidiendo con Vox, en el PP ven una cortina de humo la mención de Sánchez al Rey en sus explicaciones sobre la crisis de Ceuta. Una intención del Gobierno para desviar el foco sobre su gestión en Ceuta y su defensa férrea, dicen, de Marruecos que se evidenciará con una soledad en el Congreso. "España sufre una invasión en Ceuta promovida por Marruecos y tolerada por Pedro Sánchez, que se comporta como un auténtico agente marroquí, y que es corresponsable de todas las agresiones, las violaciones y la inseguridad que hoy se vive en Ceuta”, denuncian desde el partido que preside Santiago Abascal. Sánchez está “atado de pies y manos” y “nadie está al mando del volante en el Gobierno de España”, exclaman desde el PP a través de su secretario general, Miguel Tellado, quien también afirmó que ”Sánchez está con Mohamed VI y no con Felipe VI“.

Desde Moncloa insisten una y otra vez en que el presidente se limitó a responder a una pregunta que estuvo presente este verano después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, avanzase en agosto la intención del Monarca de visitar la ciudad tras la audiencia que mantuvo con Felipe en Mallorca. Una reunión que sumó a las llamadas -varias- del jefel del Estado a Vivas y a Juan José Imbroda (Melilla) interesándose por la situación de ambas ciudades africanas tras lo acontencido en Ceuta en los últimos días de julio, cuando entraron más de 70.000 personas a nado y por la frontera.

En el Gobierno aseguran que existe la intención de la visita pero que todavía falta por concretar fechas, a la espera de que "se den las condiciones para ello". Y enmarcan todo en una "falsa polémica", de la que acusan de alentar a la derecha política y mediática para ahondar en la crítica al Ejecutivo por la gestión de la crisis.

Oficialmente, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró este martes que “hay razones” para que se produzca la visita del jefe de Estado, dos décadas después de que lo hiciese el rey emérito con la reina Sofía. Entonces, Rabat respondió retirando a su embajador en España. “Consideramos que ha llegado el momento de que esa visita se produzca”, apuntó aun Saiz sin concretar fechas.

Noticias relacionadas

En Moncloa excusan la falta de detalles debido a cuando se comience a trabajar en la organización de la visita. Pero ya preparan el terreno y restan importancia a la respuesta que pueda dar el país vecino. "Esperamos que entiendan que somos un país soberano", aseveran.