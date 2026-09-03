Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nayim opina sobre CeutaMuere Arturo AliagaDoble crimen TausteReal ZaragozaM-Clan Vive LatinoFiestas Valdefierro
instagramlinkedin

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid no acudirá a la reunión de este viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir el sistema de financiación autonómica

"La ausencia de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP supondría la paralización", señalan desde el Gobierno de Ayuso

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Gabriel Luengas / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Víctor Rodríguez

Madrid

Plantón de la Comunidad de Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para este viernes 4 de septiembre en el que se iba a abordar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica remitida por Hacienda a las comunidades el pasado mes de julio. Fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han trasladado a primera hora de esta tarde su negativa a acudir a la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas en la que se pretende aprobar el nuevo modelo, un sistema, aducen desde Sol "pactado de manera bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas" entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.

"Se trata de un sistema de financiación que rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado el presidente socialista actual, Salvador Illa", trasladan esas mismas fuentes.

Desde Sol se asegura que la decisión de que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo madrileña, Rocío Albert, no se presente mañana en la reunión del Consejo de Política Fiscal se ha transmitido previamente en las reuniones que se han mantenido con la dirección nacional del PP y el resto de consejeros del ramo de las autonomías gobernadas por los populares.

Noticias relacionadas

El argumento que se esgrime es que si todas las comunidades del PP se ausentan, la reunión no tendría quorum. De celebrarse la reunión basta con el voto favorable del Gobierno y de una de las comunidades, previsiblemente el de Cataluña, para que la propuesta salga adelante. "La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es que no haya quorum en la reunión. La ausencia de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas", señalan desde el Ejecutivo madrileño.

Fuente: El Periódico de España

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Susanna Griso en Aragón: un pequeño rincón de Teruel donde vivió una experiencia única en el mundo
  2. Siete jugadores de la plantilla del Real Zaragoza del descenso, y un caso especial, siguen sin equipo tras finalizar el mercado de fichajes
  3. Cierra una histórica pescadería de Zaragoza tras 50 años de servicio en Delicias: 'Da mucha pena para el que ha venido toda la vida
  4. El barrio más rico de Zaragoza celebra sus fiestas con Leticia Sabater, Los Gandules y jotas: 'Mucha expectación
  5. Muere Arturo Aliaga, exvicepresidente de Aragón y expresidente del PAR
  6. Miles de personas claman en Zaragoza por la crisis migratoria en Ceuta: 'No estáis solos. España no se vende
  7. Crimen de Tauste: Carlota fue la que 'impulsó' a su novio a matar a sus padres y confesó el delito a su hermana
  8. La plantilla definitiva del Real Zaragoza: Dos por puesto, el comodín de Saidu y los canteranos

Nervios e ilusión en el primer día de los nuevos alumnos de la Universidad de Zaragoza: "No sabíamos cómo podía ser"

Nervios e ilusión en el primer día de los nuevos alumnos de la Universidad de Zaragoza: "No sabíamos cómo podía ser"

Claudio vuelve a Calatayud 364 años despiés

Claudio vuelve a Calatayud 364 años despiés

Cruce de acusaciones a costa de los incendios en Aragón: CHA impide una declaración institucional del PP y este acusa a Pueyo de una "utilización torticera" del tema

Cruce de acusaciones a costa de los incendios en Aragón: CHA impide una declaración institucional del PP y este acusa a Pueyo de una "utilización torticera" del tema

Guía útil para disfrutar al máximo del Vive Latino en Zaragoza: horarios, transporte, restauración...

Guía útil para disfrutar al máximo del Vive Latino en Zaragoza: horarios, transporte, restauración...

Salones vinculados a la salud y la tecnología protagonizan la actividad de Fira de Barcelona hasta final de año

Salones vinculados a la salud y la tecnología protagonizan la actividad de Fira de Barcelona hasta final de año

Nayim, histórico jugador del Real Zaragoza, habla sobre la situación en Ceuta

Iranzo, Ureña, Sangalli y la grandeza del Real Zaragoza: así ha sido su presentación

Iranzo, Ureña, Sangalli y la grandeza del Real Zaragoza: así ha sido su presentación

Presentan cuatro recursos contra la nulidad de la licencia del hotel de El Algarrobico

Presentan cuatro recursos contra la nulidad de la licencia del hotel de El Algarrobico
Tracking Pixel Contents