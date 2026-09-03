Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nayim opina sobre CeutaMuere Arturo AliagaDoble crimen TausteReal ZaragozaM-Clan Vive LatinoFiestas Valdefierro
instagramlinkedin

Crisis migratoria

La comparecencia de Pedro Sánchez sobre el asalto masivo a Ceuta, en frases clave

La comparecencia en el Congreso ha llegado en un momento muy delicado para Sánchez tras el informe policial que señala a Marruecos como colaborador en el asalto a la ciudad autónoma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jose Rico

Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la actuación del Ejecutivo y de las fuerzas de seguridad en Ceuta antes, durante y después de la avalancha de migrantes del 30 de julio. La comparecencia en el Congreso ha llegado en un momento muy delicado para Sánchez tras el informe policial que señala a Marruecos como colaborador en el asalto a la ciudad autónoma.

Estas son las frases más importantes de la comparecencia inicial de Sánchez:

  • -"La ciudadanía ceutí está pasando por momentos difíciles".
  • -"Ceuta y Melilla son españolas desde hace siglos y va a seguir siendo así hasta el final de los tiempos".
  • -"Lo que está pasando en Ceuta es poliédrico, confluyen muchos intereses y actores. Esa complejidad confunde a quienes viven de eslóganes fáciles".

La cronología de los hechos

  • -"Entre el 10 y el 25 de julio se registraron 37 entradas diarias. A partir del 25 de julio, el flujo fue aumentando hasta llegar a las 194 entradas la noche del 29 de julio".
  • -"El Gobierno detectó ese incremento y nos coordinamos con Ceuta para hacerle frente. En la mañana del 30 de julio, la situación cambia repentinamente".
  • -"Las redes se llenaron de mensajes que animaban a cruzar la frontera porque había una sentencia del Tribunal Supremo que impedía las devoluciones en caliente".
  • -"A nado accedieron cuatro de cada cinco migrantes el 30 de julio. Hubo 141 muertos por ahogamiento".
  • -"Nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar la estabilidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana".
  • -"Como presidente del Gobierno y como ciudadano español, afirmo que los agentes hicieron lo más inteligente. Ante la amenaza, respondieron con humanidad".
  • -"La situación excepcional se prolongó hasta la noche, cuando el flujo de reduce y pudimos cerrar la frontera. Habían accedido unas 70.000 personas".
  • -"Sin las medidas que tomamos hubiera sido imposible que más del 90% de los migrantes volvieran a Marruecos en pocas horas. Volvieron unas 63.000 personas".
  • -"Ha sido el proceso de retorno de migrantes más rápido de la historia, como ha reconocido la Unión Europea".
  • -"No se puede coger a un migrante y lanzarlo al mar como si fuera un saco de tierra, como se infiere por parte de algunos dirigentes políticos".
  • -"Hay leyes y tratados que estamos obligados a cumplir. Antes de echar a un ser humano, hay que seguir un proceso legal que lleva su tiempo".
  • -"Una democracia no es más fuerte por saltarse la ley para resolver un problema".
  • -"Esperábamos más solidaridad de todos los socios de la UE. Ceuta es España en la frontera, la única frontera terrestre europea con África".

¿Se podría haber evitado?

  • -"El Gobierno tomó medidas en cuanto el Supremo emitió la sentencia sobre las devoluciones en caliente".
  • -"El Gobierno no recibió ningún aviso que anticipase lo que iba a suceder. Ninguno iba más allá de la descripción de los datos ni de avisos rutinarios".
  • -"No es cierto que Frontex alertase. Hizo un informe rutinario que describía los movimientos".
  • -"Los informes que tenía el Gobierno hablaban de Canarias, pero no de Ceuta".
  • -"El presidente de Ceuta llamó a la Moncloa para decir que las llegadas a nado habían pasado de 10 a 20 en un día, y que le preocupaba que fueran 200 a final de la semana".
  • -"El mes previo al cruce, el CNI elaboró dos informes que describía que los cruces y recomendaba extremar la precaución".
  • -"Los llamamientos en redes sociales no son excepcionales. El repunte de cruces a nado previo no era excepcional".
  • -"Ningún servicio de inteligencia anticipó el cruce masivo".
  • -"El CENIF elaboró dos informes los días 28 y 29 de julio en el que advertía de un posible aumento paulatino de los cruces con impacto medio o bajo. Pero añade que no puede asegurar que esto vaya a ocurrir".
  • -"He dado orden de publicar un dosier con todos los informes sobre este tema".

Noticias relacionadas

¿Marruecos provocó el asalto?

  • -"Marruecos juega un papel clave en el control de la migración hacia España. Dos ministros marroquíes han hecho declaraciones inaceptables sobre la soberanía de Ceuta y Melilla".
  • -"No estamos ante un evento simple donde A llevó a B, sino ante un evento en el que se dieron varios factores, ya veremos si de forma planificada, que lo hicieron imprevisible".
  • -"La sentencia del Supremo fue tergiversada en redes sociales y reducida a dos bulos: que la frontera estaba abierta y que quien entrase no podría ser devuelto".
  • -"Los bulos se transformaron en una organización masiva en la que se compartieron mapas, rutas e itinerarios en redes sociales".
  • -"Nuestros servicios de inteligencia no han determinado, de momento, si hubo algún gobierno detrás de esa organización, pero sí se amplificaron la crisis con imágenes y datos falsos".
  • -"Hay quien sostiene que las autoridades marroquíes provocaron esta crisis, pero me debo al rigor, a la prudencia y al interés general".
  • -"Nadie ha aportado pruebas al Gobierno de que esta crisis fue planificada y ejecutada por las autoridades de Marruecos".
  • -" La actitud de Marruecos tuvo tres momentos. El 30 de julio, la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera. Después, la combatió y facilitó la mayoría de retornos".
  • -"Si hubo incapacidad o inacción por parte de Marruecos el 30 de julio, es algo que tendrá que dirimirse. No se puede concluir que fuera diseñado por Marruecos".
  • -"Este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a poderes extranjeros. Si se demuestra que Marruecos organizó el asalto, actuaremos con contundencia".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Susanna Griso en Aragón: un pequeño rincón de Teruel donde vivió una experiencia única en el mundo
  2. Siete jugadores de la plantilla del Real Zaragoza del descenso, y un caso especial, siguen sin equipo tras finalizar el mercado de fichajes
  3. Cierra una histórica pescadería de Zaragoza tras 50 años de servicio en Delicias: 'Da mucha pena para el que ha venido toda la vida
  4. El barrio más rico de Zaragoza celebra sus fiestas con Leticia Sabater, Los Gandules y jotas: 'Mucha expectación
  5. Muere Arturo Aliaga, exvicepresidente de Aragón y expresidente del PAR
  6. Miles de personas claman en Zaragoza por la crisis migratoria en Ceuta: 'No estáis solos. España no se vende
  7. Crimen de Tauste: Carlota fue la que 'impulsó' a su novio a matar a sus padres y confesó el delito a su hermana
  8. La plantilla definitiva del Real Zaragoza: Dos por puesto, el comodín de Saidu y los canteranos

Nueva promoción residencial en Miralbueno: 112 viviendas y una inversión de 42 millones

Nueva promoción residencial en Miralbueno: 112 viviendas y una inversión de 42 millones

España resiste en la élite mundial de la libertad académica, mientras el entorno empieza a resquebrajarse

España resiste en la élite mundial de la libertad académica, mientras el entorno empieza a resquebrajarse

Doña María Cruz Ayllón Escatín

Doña María Cruz Ayllón Escatín

Don Arturo Aliaga López

Don Arturo Aliaga López

Las asociaciones de barrio de Zaragoza piden recuperar el parque de Valdespartera y no ampliar el recinto ferial

Las asociaciones de barrio de Zaragoza piden recuperar el parque de Valdespartera y no ampliar el recinto ferial

El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: "No se ha perdido nuestros platos"

El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: "No se ha perdido nuestros platos"

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la ordenanza cívica

El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la ordenanza cívica
Tracking Pixel Contents