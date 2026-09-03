La comparecencia de Pedro Sánchez sobre el asalto masivo a Ceuta, en frases clave

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la actuación del Ejecutivo y de las fuerzas de seguridad en Ceuta antes, durante y después de la avalancha de migrantes del 30 de julio. La comparecencia en el Congreso ha llegado en un momento muy delicado para Sánchez tras el informe policial que señala a Marruecos como colaborador en el asalto a la ciudad autónoma.

Estas son las frases más importantes de la comparecencia inicial de Sánchez:

-"La ciudadanía ceutí está pasando por momentos difíciles".

-"Ceuta y Melilla son españolas desde hace siglos y va a seguir siendo así hasta el final de los tiempos".

-"Lo que está pasando en Ceuta es poliédrico, confluyen muchos intereses y actores. Esa complejidad confunde a quienes viven de eslóganes fáciles".

La cronología de los hechos

-"Entre el 10 y el 25 de julio se registraron 37 entradas diarias. A partir del 25 de julio, el flujo fue aumentando hasta llegar a las 194 entradas la noche del 29 de julio".

-"El Gobierno detectó ese incremento y nos coordinamos con Ceuta para hacerle frente. En la mañana del 30 de julio, la situación cambia repentinamente".

-"Las redes se llenaron de mensajes que animaban a cruzar la frontera porque había una sentencia del Tribunal Supremo que impedía las devoluciones en caliente".

-"A nado accedieron cuatro de cada cinco migrantes el 30 de julio. Hubo 141 muertos por ahogamiento".

-"Nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar la estabilidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana".

-"Como presidente del Gobierno y como ciudadano español, afirmo que los agentes hicieron lo más inteligente. Ante la amenaza, respondieron con humanidad".

-"La situación excepcional se prolongó hasta la noche, cuando el flujo de reduce y pudimos cerrar la frontera. Habían accedido unas 70.000 personas".

-"Sin las medidas que tomamos hubiera sido imposible que más del 90% de los migrantes volvieran a Marruecos en pocas horas. Volvieron unas 63.000 personas".

-"Ha sido el proceso de retorno de migrantes más rápido de la historia, como ha reconocido la Unión Europea".

-"No se puede coger a un migrante y lanzarlo al mar como si fuera un saco de tierra, como se infiere por parte de algunos dirigentes políticos".

-"Hay leyes y tratados que estamos obligados a cumplir. Antes de echar a un ser humano, hay que seguir un proceso legal que lleva su tiempo".

-"Una democracia no es más fuerte por saltarse la ley para resolver un problema".

-"Esperábamos más solidaridad de todos los socios de la UE. Ceuta es España en la frontera, la única frontera terrestre europea con África".

¿Se podría haber evitado?

-"El Gobierno tomó medidas en cuanto el Supremo emitió la sentencia sobre las devoluciones en caliente".

-"El Gobierno no recibió ningún aviso que anticipase lo que iba a suceder. Ninguno iba más allá de la descripción de los datos ni de avisos rutinarios".

-"No es cierto que Frontex alertase. Hizo un informe rutinario que describía los movimientos".

-"Los informes que tenía el Gobierno hablaban de Canarias, pero no de Ceuta".

-"El presidente de Ceuta llamó a la Moncloa para decir que las llegadas a nado habían pasado de 10 a 20 en un día, y que le preocupaba que fueran 200 a final de la semana".

-"El mes previo al cruce, el CNI elaboró dos informes que describía que los cruces y recomendaba extremar la precaución".

-"Los llamamientos en redes sociales no son excepcionales. El repunte de cruces a nado previo no era excepcional".

-"Ningún servicio de inteligencia anticipó el cruce masivo".

-"El CENIF elaboró dos informes los días 28 y 29 de julio en el que advertía de un posible aumento paulatino de los cruces con impacto medio o bajo. Pero añade que no puede asegurar que esto vaya a ocurrir".

-"He dado orden de publicar un dosier con todos los informes sobre este tema".

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