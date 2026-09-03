Los socios censuran a Sánchez su complacencia con Rabat en la crisis de Ceuta

El Congreso ha dejado solo a Pedro Sánchez durante su comparecencia este jueves para dar cuenta de la crisis en Ceuta. A las críticas de la oposición se han sumado los socios de investidura, comenzando a soltar lastre en el arranque del que será el último curso de la legislatura. Todo ellos, incluidos los socios de Gobierno, Sumar, han subido el tono y cuestionado principalmente su complacencia con Rabat. Frente al rechazo del presidente del Gobierno a responsabilizar al país vecino, al menos de momento argumentando falta de evidencias, los grupos parlamentarios han coincidido en ver esta posición como una suerte de claudicación.

"España ha sufrido un ataque de Marruecos utilizando a personas vulnerables", aseguró el coportavoz del Sumar, Enrique Santiago. “Defender otra hipótesis no es creíble", reprochó señalando connivencia con EEUU e Israel. En lo que se refiere estrictamente a la respuesta política, criticó que "se ha actuado tarde y sin dimensionar la crisis humanitaria ni sus consecuencias políticas".

El portavoz del ERC, Gabriel Rufián, abundó en apuntar sobre Marruecos, aun asociándolo a sus supuestas intenciones de “cargarse” al Gobierno. La reacción del Gobierno ante esta situación la tildó de “pusilánime” y acusó a Sánchez de ocultar y tapar las pruebas que involucrarían al país vecino.

Desde Junts fueron un paso más allá en su ruptura con el Gobierno, para concluir que Sánchez quedaría “inhabilitado” tras su gestión en la crisis migratoria por la incapacidad para anticiparla. En definitiva, una “incapacidad” en la gestión que, según remachó la portavoz Míriam Nogueras, “traspasa todas las líneas aceptables”.

Frente a un Estado que “no ha estado a la altura”, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, aprovechó para reclamar competencias en inmigración para Euskadi. Exigió asimismo “recalibrar” las relaciones con Rabat tras constatar que “nadie es tan ingenuo de pensar que Marruecos, ninguna de sus estructuras gubernamentales o estatales tuvieron nada que ver con lo ocurrido, y que ni siquiera supieron lo que estaba ocurriendo".

Revisión de acuerdos con Marruecos

El PNV reprochó asimismo la “autocomplacencia” de Sánchez y criticó la tardanza del Gobierno en actuar. “Ha habido abandono y el Gobierno español no ha estado a la altura”, aseguró la portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Maribel Vaquero. “No han sabido dimensionar la realidad. Y sus vaivenes informativos muestran que siguen sin hacerlo. No era una crisis migratoria más. No lo han visto venir, han llegado tarde y no han entendido cómo afecta esta situación no sólo a los que la sufren directamente, sino a la opinión pública en general”, concluyó sin concesiones al Ejecutivo.

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Podemos cargó sobre el Gobierno y lo responsabilizó de lo sucedido por haber dado el poder para ello a Marruecos. Su portavoz, Ione Belarra, se preguntó sobre los motivos por los que Sánchez protegería a Rabat y pidió más transparencia. Una reivindicación generalizada y que también desde el grupo mixto, el portavoz del BNG, Néstor Rego, elevó a la categoría de "descontrol y descoordinación". Cristina Valido, de Coalición Canaria, puso sobre la mesa la necesidad de revisar los acuerdos con Marruecos, también desde la experiencia canaria, “sin chantajes, sin sometimiento y sin dependencia”.