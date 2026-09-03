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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez garantiza que Ceuta y Melilla seguirán siendo españolas "hasta el final de los tiempos"
Multitudinarias concentraciones en todo el país para apoyar a Ceuta
Cuatro personas detenidas y cuatro policías heridos en la concentración por Ceuta frente al Congreso
Feijóo apunta a la responsabilidad judicial de Sánchez: "Esto no puede quedar impune y el PP va a encargarse de ello"
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Pedro Sánchez: "Nuestros agentes eligieron defender la vida humana e hicieron lo correcto"
"El Gobierno no tiene nada que ocultar"
Sánchez, sobre si en los días previos el Gobierno recibió alertas sobre lo que iba a ocurrir: la respuesta es clara, "no lo hizo". Ningún informe" dijo nada "a la escala y la probabilidad" de lo que luego sucedió, más allá de los informes "rutinarios".
El CNI, días previos, dos informes en los que describía que los "cruces por el espigón estaban aumentando" los días previos a los hechos y, en concreto, el día 29 avisó de un "llamamiento" en redes para el día siguiente. Pero que nada de eso es "excepcional" a lo que ocurre en otros momentos.
"En modo alguno patrón de crecimiento exponencial" de lo que ocurrió finalmente, y de lo que, insistió, "nadie" ni ONG, ni autoridades locales, ni medios de comunicación alertó de lo que ocurrió el 30 y 31 de julio. La nota habla de "un incremento paulatino de los intentos de acceso por los espigones".
"El Gobierno no tiene nada que ocultar, he dado orden de publicar un dossier con todos los informes", para que "se sepa la verdad de esta cuestión"
No es lo mismo, dijo, alertar de que los cruces a nado estaban aumentando como prever lo que ocurrió: "ningún informe" de los que llegó "a manos del Gobierno" alertó de lo que pasó, insistió.
Sánchez, sobre si se podía haber evitado
"El Gobierno tomó algunas medidas" tras la sentencia del Supremo, el "único cambio real" a la cuestión migratoria: reuniones de trabajo con Marruecos, aumento de plazas del CETI y refuerzo fronterizo
La prioridad era "retornar con rapidez" a los que no tenían derecho a estar en España
Tras la entrada masiva de personas y cuando se puso tomar el control, la prioridad era "retornar con rapidez" a los que no tenían derecho a estar en España. Y puso en valor que más de 63.000 (más del 90%) de los que entraron regresaron a Marruecos.
Después del "exito" en el pronto regreso de esas miles de personas, se adentró en la "segunda fase" y lo de Ceuta es "hoy una crisis humanitaria" y un "desafío de gestión"
En la mañana del 30 se congregaron decenas de personas
Sánchez apuntó que "entre el 10 y el 25 de julio, se produjo un incremento en las entradas a nado a Ceuta, una media de 37, lo que es "ligeramente superior a lo habitual". "Un flujo que fue aumentando hasta los 194 que hubo en la noche del 29 de julio".
Después, en la mañana del 30 se congregaron decenas de personas que llegaban andando o en vehículos a la proximidad de la frontera tanto que obligó a los agentes españoles a elegir "en minutos" qué tenían que hacer "ante la amenaza" y optaron por "responder con humanidad", porque primaron la seguridad de la vida de las personas.
"Ceuta y Melilla son españolas"
Sánchez sube a la tribuna y sus primeras palabras van hacia los ceutíes, en los que están "pensando" para dar cuenta de la gestión en Ceuta.
Sánchez, recordando el origen de los leones que presiden la entrada del Congreso, reivindicó la españolidad de Ceuta y Melilla: "Desde hace siglos estas dos ciudades son españoles y les asegura que va a seguir así hasta el final de los tiempos".
Rego exige al PP “ayudar a Ceuta” para que sus comunidades autónomas acojan a 500 niñas migrantes en Ceuta
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha llamado a la “corresponsabilidad de todas las admistraciones” para trasladar a las niñas menores que se encuentran en Ceuta. Según ha señalado en los pasillos del Congreso, “podemos comenzar hoy mismo con el traslado de niñas a Península”, al contar con las plazas ya activas, por lo que ha pedido al PP “solidaridad con Ceuta” para aceptar en sus comunidades autónomas la reubicación.
Pedro Sánchez ya en el Congreso
El presidente del Congreso ya está en las instalaciones de la Cámara Baja donde comparece para dar cuenta de la actuación del Gobierno ante la crisis en Ceuta tras la entrada masiva de más de 70.000 personas en los últimos días de julio.
Sánchez dará cuenta de la respuesta del Gobierno
El PSOE ensalza que el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, comparece hoy en el Congreso con rigor, responsabilidad y transparencia y destaca que "el presidente que más veces ha comparecido ante la Cámara y hoy dará cuenta de la respuesta del Gobierno ante la crisis de Ceuta".
Para contrarrestar las críticas, el PSOE apunta que "el Gobierno tiene medidas de las que hablar: 3.400 plazas de acogida temporal ya activadas y un plan de choque de 309 millones de euros, el equivalente al 16% del PIB de Ceuta, para reforzar servicios públicos, proteger su economía y acelerar la recuperación de la ciudad".
Aseguran desde Ferraz que "Ceuta, además, sigue avanzando. La afiliación a la Seguridad Social creció en más de 300 personas en agosto y suma más de 1.500 afiliados respecto al mismo mes de 2025. Nuestro objetivo es recuperar cuanto antes la normalidad y seguir trabajando codo con codo con la ciudad Autónoma desde la lealtad institucional".
El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla
La Zarzuela tenía previsto iniciar el nuevo curso con Leonor en el centro de la actualidad de la institución. La Princesa de Asturias empieza el próximo lunes, 7 de septiembre, la etapa universitaria, en el Grado de Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Sin embargo, la crisis social, política y económica desatada el 30 de julio en Ceuta a raíz de la entrada de 80.000 migrantes desde Marruecos ha llevado a la Casa del Rey a seguir también muy de cerca la situación en la ciudad autónoma y la posibilidad de que Felipe VI viaje pronto a ese territorio. El Monarca no ha pisado nunca esa ciudad ni tampoco Melilla: ni como Rey ni como Príncipe de Asturias.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), que se reunió con Felipe VI el 6 de agosto, aseguró que el jefe de Estado le dijo en persona que tiene intención de viajar a la ciudad, un desplazamiento muy delicado que la Zarzuela organizará con el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente afirmó el lunes en la Cadena Ser que lo hará "cuando se den las condiciones". Cuando, en 2007, Juan Carlos I hizo su único viaje a Ceuta y Melilla en 39 años, el Gobierno de Rabat retiró a su embajador en Madrid, Omar Azziman, como muestra de rechazo y se organizaron manifestaciones en las localidades cercanas a las dos ciudades antes y durante la visita del Rey y Sofía.
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