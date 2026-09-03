Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez garantiza que Ceuta y Melilla seguirán siendo españolas "hasta el final de los tiempos"

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Multitudinarias concentraciones en todo el país para apoyar a Ceuta

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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