Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez garantiza que Ceuta y Melilla seguirán siendo españolas "hasta el final de los tiempos"

"El Gobierno no tiene nada que ocultar"

Sánchez, sobre si en los días previos el Gobierno recibió alertas sobre lo que iba a ocurrir: la respuesta es clara, "no lo hizo". Ningún informe" dijo nada "a la escala y la probabilidad" de lo que luego sucedió, más allá de los informes "rutinarios".

El CNI, días previos, dos informes en los que describía que los "cruces por el espigón estaban aumentando" los días previos a los hechos y, en concreto, el día 29 avisó de un "llamamiento" en redes para el día siguiente. Pero que nada de eso es "excepcional" a lo que ocurre en otros momentos.

"En modo alguno patrón de crecimiento exponencial" de lo que ocurrió finalmente, y de lo que, insistió, "nadie" ni ONG, ni autoridades locales, ni medios de comunicación alertó de lo que ocurrió el 30 y 31 de julio. La nota habla de "un incremento paulatino de los intentos de acceso por los espigones".

"El Gobierno no tiene nada que ocultar, he dado orden de publicar un dossier con todos los informes", para que "se sepa la verdad de esta cuestión"

No es lo mismo, dijo, alertar de que los cruces a nado estaban aumentando como prever lo que ocurrió: "ningún informe" de los que llegó "a manos del Gobierno" alertó de lo que pasó, insistió.