Hacienda garantiza el quorum para llevar la reforma de la financiación al Congreso tras fracasar el boicot de Madrid

El Gobierno sacará adelante su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica en la votación de este viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Lo hará, eso sí, tan solo con el voto de calidad del ministerio de Hacienda y los de Catalunya y Canarias. Ni siquiera las comunidades gobernadas por el PSOE en Asturias y Castilla-La Mancha han variado su posición de rechazo pese a que en julio se pospuso la cita en aras de buscar un mayor consenso. “Es enormemente doloroso que sea un gobierno que se autotitula permanentemente de izquierdas, el que pacte el modelo más insolidario, más injusto, más desigual de la democracia española. Trata más y mejor a los que más tienen y mucho peor a los que menos tenemos”, arremetía esta mañana el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Desde el ministerio, con todo, celebran haber salvado este primer paso que permitirá iniciar la tramitación de la reforma en el Congreso, previa aprobación en el Consejo de Ministros. A excepción de la Comunidad de Madrid, todas las comunidades del PP han acudido a la cita, garantizando así el quorum necesario. Precisamente, lo que trató de evitar el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Su llamada al boicot no fue secundada ni por Génova por el resto de territorios gobernados por los populares.

“Todas las comunidades de régimen común ya habían confirmado su asistencia”, lamentaban desde Hacienda este jueves tras el movimiento de la Comunidad de Madrid. Una acción que tildaron de “gamberrismo institucional”, advirtiendo que no impedirá que el Gobierno “siga con la mano tendida a todos los territorios y grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma de la financiación autonómica imprescindible para garantizar mayores recursos para sanidad, educación, servicios sociales o vivienda”.

El objetivo antes de fin de año

La pretensión del Gobierno es aprobar definitivamente el nuevo modelo en el Congreso antes de que acabe el año, para poder iniciar el próximo ejercicio de 2027 bajo esta arquitectura financiera. Sin embargo, Junts sigue siendo el principal escollo. En Hacienda insisten frente a las críticas en que el nuevo modelo acarreará “más recursos para todas las comunidades autónomas sin excepción, incrementará la solidaridad interterritorial, elevará la autonomía fiscal, blindará el Estado de bienestar y reducirá las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado”.

El modelo final puesto sobre la mesa por el Gobierno mantiene para Andalucía y Cataluña el mayor aumento de recursos, con 4.846 y 4.686 millones de euros adicionales, respectivamente. Les siguen la Comunitat Valenciana (3.669 millones) y la Comunidad de Madrid (2.555), mientras que La Rioja cierra la lista con 25 millones de euros más. En total, se establece una aportación adicional al conjunto de comunidades autónomas de 20.975 millones de euros.

"La negociación es una impostura"

La consellera de Hacienda de Catalunya, Alícia Romero, es la única que ha atendido a los medios con intención de votar a favor del nuevo modelo de financiación autonómica. "Después de una década, el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa un modelo más justo, más igualitario y que aportará al sistema más de 21.000 millones de euros", ha celebrado, aclarando que "casi 4.700 millones" irán para Catalunya. Respecto a la decisión de la Comunidad de Madrid de no acudir a la reunión, Romero ha declarado que España está "ante una oportunidad muy importante para mejorar la financiación de los servicios públicos".

El conseller de Hacienda de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, ha lamentado que el pasado jueves tuvo lugar una reunión técnica con Hacienda, y que el ministerio "no ha aceptado ni una sola de todas las alegaciones que las distintas comunidades presentamos para mejorar el modelo". Asimismo, el conseller ha reiterado que el modelo se pactó "entre el Gobierno de Sánchez y Catalunya", y que desde entonces "no se ha cambiado ni una coma".

El consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, ha declarado que la Xunta llega a esta reunión en tono "dubitativo y frustrante". "El Ministerio ha adelantado que no va a estimar ninguna de las alegaciones de las CC.AA. Comprobamos que la oferta de diálogo y negociación es una mera impostura, porque tienen las manos atadas para negociar cualquier variación", ha lamentado. En cuanto a la decisión de la Comunidad de Madrid, Corgos ha declarado que su postura es "muy similar", pero manifestada de forma diferente.

Críticas al reparto

Su homóloga en Extremadura, Elena Manzano, ha lamentado que su territorio recibe de "cero euros" de los 21.000 millones que se ponen encima de la mesa. "Nos tienen que dar 72 millones a través de un fondo específico para que recibamos exactamente lo mismo que hoy. Extremadura congelada, Catalunya inflada", ha dicho. Asimismo, la consejera ha lamentado que la representación de Extremadura en el total de ingresos cae del 2,78% al 2,51%, por lo que ha reiterado su intención de votar en contra de la propuesta.

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De su lado, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha anunciado que reclamará a Hacienda que retire del orden del día el nuevo modelo, así como que pedirá al Ministerio que "se abstenga" para que el resultado de la votación manifieste el sentir de los territorios. "Si antes éramos la cuarta comunidad peor financiada en términos relativo, ahora pasamos a ser la peor", ha puesto de manifiesto.