La jueza de la dana cree que la "tesis exculpatoria" de Mazón incrimina directamente a Pradas

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha respondido al extenso escrito presentado esta semana por la defensa del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, donde exculpaba de cualquier responsabilidad penal al exjefe del Consell alegando que, cualquier retraso atribuible a su figura, debería examinarse a partir de las 20 horas de aquella tarde y no antes, y que el ES Alert que se envió a las 20.11 horas, no hubiera salvado las vidas de las víctimas que fallecieron después porque no pedía subir a pisos altos.

Eso, dice la instructora en un auto notificado a las partes este viernes, no hace más que reforzar los indicios penales contra la exconsellera, Salomé Pradas, que era la que legalmente estaba al frente de la emergencia y presidía el Cecopi, y sigue investigada junto a su 'número dos', Emilio Argüeso.

"La tesis exculpatoria del señor Carlos Arturo Mazón sobre la que asienta su defensa se convierte en inculpatoria respecto de la señora Salomé Pradas, dado el análisis del mensaje de las 20:11 h, que se reproduce en el escrito en cada uno de los 42 fallecimientos que analiza", dice la magistrada. "En definitiva, se afirma que daba exactamente igual enviar dicho mensaje (evitar desplazamientos) que no enviar ninguno, que los fallecimientos se habrían producido en la mayor parte de los casos", insiste.

La magistrada, en ese sentido, señala que decir que el mensaje del ES Alert no habría sido "consensuado" en el seno del Cecopi como planteaba Mazón en su escrito, "implica desconocer no solo la estructura, competencias y funcionamiento del Cecopi" sino también "la secuencia en la elaboración del mensaje" y "la intervención y autorización directa" de Pradas, que era la "gestora de la emergencia".

"No es solo que no se enviara ningún mensaje Es Alert hasta las 20:11 h, retrasado con disquisiciones jurídicas absurdas sobre el confinamiento, por no decir de las lingüísticas, sino que previamente, de forma incomprensible, no se utilizaron otros medios de aviso a la población, absolutamente ajena a los riesgos especialmente en las zonas donde no llovía", sostiene la magistrada.

"Es falso que hay una investigación prospectiva"

La magistrada rechaza de plano las aseveraciones del letrado de Mazón, Ignacio Gally, sobre la existencia de una investigación prospectiva contra el expresident. Mazón sigue aforado como diputado de Les Corts, por lo que solo le puede investigar el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), cuya sala rechazó hacerlo puesto que su ausencia aquel día no sería delito al no tener posición de garante.

Sin embargo, en su escrito el abogado de Mazón examinaba las posibles hipótesis que pudieran afectar, ante la presunta participación activa del entonces president en el retraso del ES Alert a través de su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca. La magistrada insiste en que no es su "competencia" analizar "cualesquiera hipótesis que pueda formular" la defensa del expresident: "La afirmación de que se mantiene una investigación personal prospectiva [...] es una afirmación hueca"

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Así, sostiene que el abogado confunde "las diligencias que pueden afectar a un aforado, con una investigación sobre él mismo". Así, arremete contra la petición de explicar cuáles son las líneas de investigación abierta. "Es una pretensión que no tiene acogida en nuestro ordenamiento", recalca en el auto la jueza.