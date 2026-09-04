Sánchez, a los jóvenes: "No necesito saber qué es farmear aura para saber que el alquiler es un problema"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este viernes un llamamiento "firme" a toda la sociedad --"y muy especialmente a los medios de comunicación"-- en favor de los jóvenes desde la XXVI Asamblea del Consejo de la Juventud de España, que elegirá a su nueva comisión permanente este fin de semana.

"No necesito saber qué significa farmear aura para saber que dejarse medio sueldo en un alquiler es un problema para muchos de vosotros; no necesito saber qué es un NPC para entender que una beca puede marcar la diferencia entre poder seguir estudiando o tener que renunciar a hacerlo y tampoco necesito saber qué significa eso del six seven para comprender que muchos jóvenes que inician su vida laboral encadenan la palabra precario", ha indicado durante su discurso en la inauguración del acto.

Para Sánchez, los jóvenes merecen respeto y un trato de igual a igual y no un escrutinio y un señalamiento constantes. "Hay diferencias, hay contradicciones, pero también una enorme capacidad para cuestionar, para organizarse y para empujar esas transformaciones. Y eso creo que merece ser escuchado sin prejuicios, sin etiquetas con independencia de cuál sea la orientación política que tenga una u otra administración pública", ha señalado.

En este sentido, ha señalado que no se puede ignorar a quienes intentan aprovechar las "legítimas preocupaciones" de los jóvenes para "azuzar el enfrentamiento y la polarización". Por ello, ha opinado que no basta con pedir a los jóvenes que confíen en las instituciones, sino que las instituciones les tienen que dar razones para confiar en ellas.

Durante su discurso, Sánchez ha puesto el foco en el trabajo del Gobierno en temas que afectan a la juventud. Entre otros, ha mencionado la Ley de Vivienda. A su juicio, está empezando a haber "evidencia científica suficiente como para constatar que hay palancas de esa norma que están siendo positivas a la hora de alterar la evolución tan dramática en el precio del alquiler y de la compra de vivienda".

De esta manera, ha recordado que el Gobierno va a aportar alrededor de 7.000 millones de euros en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Además, la Ley de Vivienda incluye la prohibición de vender las viviendas protegidas a fondos buitre. "Si desde hace 45 años hubiéramos hecho el ejercicio de no vender todas las viviendas protegidas que se han construido a lo largo de toda la historia de la democracia española, hoy no tendríamos un 2% del total de la vivienda en nuestro país vivienda protegida", ha denunciado.

A su juicio, hay elementos de intervención pública que hay que reivindicar para el presente y para el futuro de tal manera que permanezcan y sean "en definitiva, políticas de Estado". Por último, ha pedido a los jóvenes "seguir haciendo ruido y exigiendo" para que su voz se escuche. A su vez, les ha instado a no conformarse con "respuestas fáciles a problemas difíciles".

"Y sobre todo, no dejéis nunca que nadie convierta una preocupación legítima, claro que sí, que podáis tener en cualquiera de los ámbitos, que no se transforme en miedo ni tampoco en odio hacia quienes tenéis al lado, porque eso pasa", ha lamentado.

Acceso real a una vivienda digna

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Juventud en España, Andrea González Henry, ha subrayado que los jóvenes son los que "siempre" han confiado en las instituciones y que constituyen el colectivo de cuya confianza depende que esas instituciones se mantengan.

"Porque, y es ley de vida, habrá un momento en el que los adultos ya no estaréis aquí y nosotros seremos los nuevos adultos. Pero para que esa confianza siga viva es necesario que podamos vivir con las condiciones de vida que lo hagan posible", ha señalado.

En este sentido, ha recalcado que la realidad es que esas condiciones se han hecho "cada vez más complicadas" en relación a la vivienda, el acceso al mercado de trabajo, las oportunidades reales de emancipación, la crisis climática, a la vivienda, la crisis climática, las oportunidades reales de emancipación, etc.

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"Desde aquí, como espacio de diálogo, de conversación, de debate, lo que queremos es reforzar esa confianza, una confianza que solo puede funcionar si todos tenemos las mismas oportunidades y, especialmente, si el acceso a una vivienda digna es real, no excepcional. Así que la pregunta no es si las instituciones, si vosotras, confiáis en nosotras, la pregunta es si vais a crear las condiciones para que esa confianza que hemos depositado en vosotras valga la pena", ha preguntado.