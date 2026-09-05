Crisis en Ceuta
El BOE publica la orden que prórroga 15 días los controles a los viajeros de Italia
El texto recoge que persisten las razones de urgencia y de amenaza grave para el orden público y la seguridad interior
EFE
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden del Ministerio del Interior que prórroga 15 días, hasta el 22 de septiembre, los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia, tras la decisión de este país de dilatar dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España.
El pasado 31 de julio el Gobierno italiano anunció su decisión de suspender el acuerdo de libre circulación europeo con España por una cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta. La suspensión supuso la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez exigió, sin éxito, a Roma el levantamiento de estas restricciones y respondió con la suspensión de Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, aplicando también controles a los viajeros procedentes de este país. Ante la prórroga del Ejecutivo italiano, el Ministerio del Interior ha respondido con otra en los puertos y aeropuertos españoles, del 8 al 22 de septiembre.
En la orden que publica el BOE se indica que persisten las razones de urgencia y de amenaza grave para el orden público y la seguridad interior que motivaron la adopción de la citada medida por lo que resulta necesario prorrogar los controles fronterizos.
Se agrega que la medida será objeto de evaluación permanente y quedará sin efecto antes de la fecha prevista cuando "desaparezcan las amenazas que motivaron su adopción o cuando puedan ser afrontadas eficazmente mediante medidas menos restrictivas".
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