Última hora de Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

El "estrés" de los sanitarios El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha asegurado que el Gobierno ha decidido adoptar una serie de medidas para evitar el "estrés" que padecen los profesionales sanitarios desde la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio. En un comunicado, el SAE ha señalado que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se ha reunido esta semana con los representantes de los profesionales ceutíes presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, entre los que se encuentra este sindicato.

La Guardia Civil informa de avisos que no anticiparon la dimensión de las entradas a Ceuta La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil ha entregado un informe a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón en el que alude a comunicaciones previas a la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta desde Marruecos que no anticiparon la dimensión de lo ocurrido los días 30 y 31 de julio. Así lo señalan a EFE fuentes conocedoras de este informe, que la jueza pidió a través de una providencia de principios de agosto, en la que pedía que la Guardia Civil detallara su actuación y si recibió alguna información en días previos que pudiera haber alertado sobre lo que iba a ocurrir. Se trata de un texto de 5 páginas, de carácter muy concreto, en el que se recogen comunicaciones que los organismos suelen hacer de forma habitual, pero que no previeron el alcance de la crisis. En este informe no se cita al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según indican las mismas fuentes.

Trece autonomías suscriben una declaración institucional de apoyo a Ceuta Los consejeros de Hacienda de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón, Melilla y Ceuta han suscrito, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una declaración institucional de apoyo a Ceuta ante los acontecimientos registrados en la frontera los pasados 30 y 31 de julio. Los firmantes consideran que la situación vivida en la ciudad trasciende el ámbito migratorio y constituye una cuestión de Estado al afectar a una frontera española y europea, comprometiendo la integridad territorial, la seguridad, la convivencia y el normal funcionamiento de los servicios públicos, según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado.

Llegan otros 17 migrantes a Melilla desde Chafarinas, la segunda entrada esta semana La Guardia Civil ha trasladado este viernes a Melilla desde las islas Chafarinas a 17 personas, todas ellas varones y adultos, lo que supone la segunda llegada de migrantes esta semana desde dicho lugar. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado de que el traslado se ha efectuado esta tarde por parte de la Guardia Civil en la embarcación Guardamar Caliope. De los 17 migrantes, 15 son de origen subsahariano y dos magrebíes, los cuales se encontraban en las islas Chafarinas. Una vez en la ciudad autónoma, los migrantes, que se encuentran en buen estado de salud, han sido trasladados a dependencias de la Jefatura Superior de Policía en Melilla, han señalado las mismas fuentes.

Denuncian ante la Fiscalía "cánticos islamófobos" en las manifestaciones de apoyo a Ceuta La asociación Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue las que considera "agresiones verbales de carácter racista e islamófobo" durante varias manifestaciones en apoyo a Ceuta celebradas en distintas ciudades españolas el pasado día 2. Noticia completa

Bolaños: "En crisis como la de Ceuta es mejor que haya un Gobierno progresista" "En crisis complejas como la de Ceuta es mejor que haya un Gobierno progresista que la pueda conducir y gestionar con total transparencia", afirmó el ministro Félix Bolaños en Oviedo, en el discurso de clausura de la escuela de verano de UGT Asturias. El titular de la cartera de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que no atendió a las preguntas de los periodistas durante su visita a Asturias, aseguró que el Gobierno "va a mostrar todos los informes para que los ciudadanos conozcan lo mismo que tuvo conocimiento el Gobierno en aquellos días del 30 y el 31 de julio y posteriores, los vamos a hacer públicos todos, con total transparencia para que se vea que gestionamos con humanidad y con respeto a los derechos humanos y cumpliendo la ley escrupulosamente". Leer más

Imbroda augura que el PSOE pasará a la "clandestinidad" en Ceuta y Melilla El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha augurado que el PSOE pasará a la “clandestinidad” en Ceuta y Melilla como “efecto colateral de una torpeza infinita” por la crisis migratoria. "Torpeza infinita de un Gobierno que actúa fatal y de un presidente que se va a hacer pesca submarina o a bucear con la crisis que hay”, ha criticado Imbroda en rueda de prensa, negando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga “derecho a vacaciones”. “Tú no tienes derecho a vacaciones, eso es mentira. Tú tienes el derecho y la obligación de salvaguardar al pueblo de Ceuta como al pueblo de Antequera o al de Motril”, ha subrayado antes de apostillar: “tú no te vas de vacaciones y luego vas a ver cómo se apaga el incendio”.

La Guardia Civil informa a la jueza que los avisos previos no predecían la entrada masiva que se produjo en Ceuta El informe de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón sostiene que los avisos previos a la crisis de Ceuta no predecían la entrada masiva de personas que finalmente se produjo por la frontera los días 30 y 31 de julio procedentes de Marruecos. La Guardia Civil ha dado respuesta a las cuestiones concretas solicitadas por la jueza el pasado 5 de agosto sobre si los agentes desplegados en Ceuta recibieron aviso previo de la avalancha, entre otros asuntos relativos a datos de efectivos, de salvamento o de fallecidos, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Las agencias de viajes advierten de un descenso de reservas hacia Marruecos La Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav) ha advertido este viernes sobre un descenso de nuevas reservas de viajes desde España hacia Marruecos, un destino al que se dirigen anualmente casi cuatro millones de españoles. No obstante, el presidente de la confederación, José Manuel Lastra, ha explicado a EFE que por el momento en los traslados programados no se están detectando un volumen significativo de cancelaciones. Lastra ha afirmado que sigue de cerca la evolución de la situación en Ceuta y desean que se resuelva cuanto antes para poder recuperar la normalidad, también en lo que respecta a la actividad turística.