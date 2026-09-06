Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica Real ZaragozaNueva RomaredaIncendio de Las PeñasCrónica Vive LatinoSusana Alejandro SaicaPizzería 22.2 gradi Zaragoza
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Sánchez se enfrenta a los reproches de Feijóo, Abascal y sus socios por Ceuta durante casi cinco horas

Marlaska se queja al Poder Judicial de que la jueza prohibiera a la policía que investiga la crisis en Ceuta facilitar información a sus superiores y Perelló pide respeto

Un grupo de migrantes que permanece en la ciudad autónoma.

Un grupo de migrantes que permanece en la ciudad autónoma. / Reduan / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Espiau salva al Real Zaragoza en el descuento para sumar su primera victoria en Primera Federación (1-0)
  2. Vuelos desde Zaragoza por menos de 20 euros antes del adiós a los destinos más veraniegos
  3. No fastidies: la previa del Real Zaragoza-Antequera
  4. Una promotora de origen navarro planea invertir más de 100 millones para instalar baterías en diez plantas solares en Aragón
  5. Ademo se cae de la convocatoria del Real Zaragoza
  6. El mercado inmobiliario se agita en Zaragoza: estos son los barrios con más compraventas en el último año
  7. Los quince años de la calle de los artesanos de Zaragoza: 'La idea inicial se ha diluido completamente
  8. Así quedarían las elecciones de 2027 en Zaragoza según el último barómetro municipal: Chueca vuelve a quedarse a las puertas de la absoluta

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre
Tracking Pixel Contents