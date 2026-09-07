El dueño de Plus Ultra declara que Zapatero le llamó para decirle que les iba a ayudar y que le pagaron el 1%

El expresidente y actual máximo accionista de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha confirmado este lunes en su declaración en la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero les llamó para anunciarles que les iba a ayudar para para obtener el rescate de 53 millones de euros, y que por esas gestiones le pagaron el 1%, que suponen unos 530.000 euros.

El empresario ha asegurado que el 30 de abril de 2020 Zapatero le llamó para anunciarle que les iba a ayudar. En concreto, en un escrito dirigido en julio al juezJosé Luis Calama, Martínez Sola relataba que cuando buscaban la ayuda de la SEPI para salvar a la compañía, recibió "una llamada desde un número oculto, resultando ser Zapatero. La conversación duró aproximadamente 10 minutos. [...] Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas". También le habría indicado "que de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez".

En este sentido, se ha ratificado en el escrito el que afirmaba que "como una medida desesperada, se asumió que debía contratar con el señor Julio Martínez Martínez" para lograr el rescate de la aerolínea, "conscientes de que tenía la relación con Zapatero".

Sin embargo, ante el juez Calama Martínez Sola ha confirmado que no tuvieron conocimiento de lo que pudo hacer Zapatero, pues no hicieron seguimiento, pero en la medida que estaban en situación límite aceptaron pagar el 1%. Estos pagos no se realizaron en Dubai, sino que se desglosaron en diferentes empresas. En concreto, 249.000 euros a Análisis Relevante SL, 98.617 euros a Voli Analítica SL y 110.799 euros IOT Domotic Europe SL".

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En su declaración Martínez Sola ha asegurado que el amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, fue quien le presentó a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. En este sentido ha explicado que pese a que el expresidente del Gobierno no se comprometió a ayudar en Venezuela, en realidad sí lo hizo. En concreto, con gestiones ante las autoridades aéreas del país sudamericano.