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Ceremonia el miércoles

Noruega limita las delegaciones extranjeras y deja a Bolaños fuera del funeral de Harald V por falta de espacio

El ministro de la Presidencia quería acompañar a Felipe VI, Letizia y la reina Sofía, pero Oslo ha comunicado que hay problema de aforo en la Catedral de Oslo

Felipe VI, en septiembre de 2024, y Bolaños, durante la inauguración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de habla portuguesa en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.

Felipe VI, en septiembre de 2024, y Bolaños, durante la inauguración del II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de habla portuguesa en el municipio tinerfeño de Guía de Isora. / Ramón de la Rocha / EFE

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

El ministro Félix Bolaños quería acompañar a Felipe VI, Letizia y la reina Sofía al funeral de Estado de Harald V de Noruega, que se celebrará este miércoles en la Catedral de Oslo, pero finalmente no podrá hacerlo. La Casa Real noruega ha restringido mucho el número de asistentes a las exequias por razones de espacio y ha pedido a las delegaciones extranjeras que reduzcan al máximo su representación y no manden ministros.

El titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tenía previsto desplazarse a la capital noruega con la familia real como ministro de jornada, según confirman fuentes de su departamento. Es habitual que un miembro del Gobierno acompañe al Rey en sus desplazamientos oficiales para refrendar sus actos. En esta ocasión, el protocolo de la Zarzuela trasladó formalmente a la Casa Real noruega la petición para que Bolaños pudiera formar parte de la delegación española. La respuesta desde Oslo fue que, por las restricciones logísticas y de capacidad de la Catedral, no era posible incorporar a más personas a la representación española, según explican fuentes de la Zarzuela.

La Casa Real noruega pidió además comprensión ante unas limitaciones derivadas exclusivamente del espacio disponible para el funeral, algo que el Gobierno ha encajado con normalidad, según las fuentes consultadas. De hecho, el equipo que normalmente acompaña a Felipe VI también se ha reducido al máximo.

Juan Carlos I no asiste a la ceremonia

La información recibida por el Gobierno va en la misma dirección. La Embajada española en Oslo comunicó al Ministerio de Asuntos Exteriores que no estaba prevista la presencia de ministros en ninguna de las delegaciones extranjeras, según las fuentes consultadas. La representación española quedará así circunscrita a la familia real. Felipe VI y Letizia acudirán junto a la reina Sofía, mientras que Juan Carlos I ha comunicado a la Zarzuela que no tiene previsto asistir. Bolaños y el jefe de Estado se verán esta semana seguro el jueves, en la apertura del año judicial, como cada mes de septiembre.

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El funeral de Estado se celebrará a la una de la tarde en la Catedral de Oslo. La relación de Harald V con la Corona española fue especialmente estrecha durante décadas. El monarca noruego y Juan Carlos I, además de parientes lejanos, mantuvieron una relación cercana alimentada, entre otras aficiones compartidas, por su pasión por la vela.

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Fuente: El Periódico

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