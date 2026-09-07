El Tribunal de Cuentas pregunta a la Diputación de Badajoz si activa el procedimiento por los 427.000 euros cobrados por el hermano de Sánchez que no reclamó

La sección de enjuiciamiento número 2 del Tribunal De Cuentas ha iniciado los trámites para investigar si, a instancia de las acusaciones en la causa que concluyó con una condena de inhabilitación para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, debe reclamarse el reintegro de los más de 427.000 euros cobrados por el músico y su colaborador Luis Carrero que ni la Diputación de Badajoz ni la Fiscalía pidieron que fueran devueltos ante el tribunal que juzgó los hechos.

En una resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que tiene fecha del pasado 2 de septiembre, este departamento del órgano contable concede plazo a la Diputación Provincial de Badajoz," para que pueda reclamar como entidad pública presuntamente perjudicada por los hechos a que se refieren las denuncias", que fueron presentadas por Iustitia Europa, Hazte Oír y el grupo popular en la Diputación y Vox, organizaciones que ejercieron la acusación en la causa que dio lugar a la condena de David Sánchez.

Se emplaza concretamente a la Diputación para que "pueda alegar sobre la procedencia de acordar el nombramiento de Delegado Instructor para que practique las diligencias previstas" en la ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentan "o bien el archivo de las presentes actuaciones".

El tribunal durante el juicio por el conocido como caso David Sánchez en la Audiencia de Badajoz. / LA CRÓNICA

La acción contable prevé interrumpir la futura prescripción que se pueda argumentar en un futuro, con independencia de que, tras abrir el procedimiento, este órgano tenga que dejar su actuación en suspenso hasta que exista sentencia firme. Las acusaciones populares no pudieron reclamar la devolución del dinero ante la Audiencia de Badajoz por falta de legitimación, un requisito con el que sí cuentan ante el Tribunal de Cuentas.

En fuentes del tribunal contable se señala a este diario que las denuncias sobre el tema del hermano de Pedro Sánchez se turnaron como acción pública y correspondió su tramitación y resolución al departamento segundo. Así, lo que se ha iniciado en virtud de las denuncias son unas actuaciones jurisdiccionales que se tramitan, es dar trámite de audiencia a la entidad pública perjudicada, en este caso la Diputación de Badajoz. Se trata, en todo caso de una fase muy preliminar de la jurisdicción contable y siempre es así, se pregunta a la parte perjudicada.