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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Feijóo y dirigentes autonómicos del PP arropan a Vivas antes de su viaje a Bruselas

Barriadas de la periferia de Ceuta se movilizan este lunes en protesta por la situación en la ciudad

Más de 700 personas migrantes han abandonado de forma voluntaria la ciudad autónoma esta semana

DIRECTO | NEF Online con don Juan Jesús Vivas Lara, Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta / PI STUDIO

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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