Feijóo desacredita la desclasificación de documentos sobre Ceuta: "Esos informes están recortados"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, desacreditó los informes sobre la avalancha migratoria de finales de julio en Ceuta que el Consejo de Ministros desclasificará este martes, tal y como anunció Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso. Y lo hizo antes incluso de su publicación. "Esos informes están recortados", aseveró durante una entrevista en Antena 3 Televisión, casi a la misma hora en que arrancaba en Moncloa la reunión semanal ordinaria del Ejecutivo.

El líder de la oposición volvió a mostrar así su total desconfianza en la gestión del Gobierno sobre la crisis en la ciudad autónoma, y reclamó, como ya había hecho el lunes al presentar al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en un desayuno informativo en Madrid, que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, comparezca en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados para dar información sobre los avisos ofrecidos antes del 30 de julio por los servicios de inteligencia, precisamente el asunto que ha enfrentado durante todo el verano a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

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