Crisis migratoria
Vivas pide una respuesta contundente de la UE a Marruecos por usar la presión migratoria
"Nosotros somos los vecinos, somos los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas", ha apuntado el presidente de Ceuta
EFE
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha urgido este martes a la Unión Europea a que dé una respuesta "contundente" al uso por parte de Marruecos de la presión migratoria para "poner en jaque la integridad" de Ceuta con la entrada masiva de migrantes y ha dicho que una política de cooperación entre Bruselas y Rabat debe "partir del respeto".
"Nosotros somos los vecinos, somos los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas y de colaboración, pero la realidad no se puede negar, Marruecos dos veces ha utilizado el control fronterizo y autorizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, España y Europa", ha dicho Vivas en una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo en Bruselas.
Fuente: El Periódico
- El calor tiene las horas contadas en Zaragoza: la entrada de aire polar propiciará una caída brusca de las temperaturas
- Continúa el goteo de colegios que no harán extraescolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: nuevos centros se suman a la lista
- Viaja desde San Francisco para buscar a su tía y la Policía la localiza en Zaragoza en cuestión de hora
- La vigilancia y las multas aplacan las acampadas ilegales en Anayet pero llegan las denuncias a Ordesa
- El refugio de Arturo Valls en Aragón: un pequeño pueblo con un lago termal único en Europa
- La urbanización de Zaragoza que muchos sitúan en Utebo y que tendrá un nuevo centro comercial en la puerta
- El Gobierno de Aragón elimina el programa de lengua árabe y cultura marroquí en diez colegios por el pacto PP-Vox
- Saidu y Pinilla, los únicos dos invisibles para Ibai Gómez