Aena presiona al Gobierno de Sánchez para que no ceda la cogestión de los aeropuertos que exige Canarias

Aena reacciona con contundencia y rapidez ante el regreso a las Cortes de la propuesta de ley balear que pide la cogestión aeroportuaria para el archipiélago mediterráneo. Y, de paso, mete presión al Gobierno central justo cuando el Estado negocia con Canarias esa misma demanda: la cogestión de los aeropuertos. La compañía gestora de la red nacional de aeródromos considera inconstitucional la posibilidad de conceder competencias sobre la gestión de los aeropuertos de interés general y advierte de los riesgos que supondría alterar el actual modelo. Una advertencia que ha puesto negro sobre blanco en una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados bursátiles españoles (Aena, con el 49% de su capital social en manos privadas, cotiza en Bolsa). Baleares y Canarias, sin embargo, mantienen a su vez su presión sobre el Ejecutivo central para avanzar hacia un modelo de cogestión que levanta ampollas en la cúpula de Aena.

Los objetivos de ambos archipiélagos en materia de transporte aéreo son así coincidentes. Desde abril, el Parlament balear trabaja en sacar adelante una reivindicación que Canarias también lleva años planteando. Ambos territorios dependen del turismo para la bonanza de su economía. En este sentido, la concesión de competencias sobre sus principales puertas de entrada y de salida (los aeropuertos) permitiría a las comunidades autónomas tener una mayor capacidad de decisión sobre cuestiones estratégicas. Entre ellas, la planificación de las infraestructuras, la conectividad aérea o la gestión del volumen de vuelos. La propuesta pretende, además, que en la toma de decisiones se tengan en cuenta factores que van más allá de la rentabilidad económica, incorporando criterios relacionados con el impacto territorial, ambiental y social de la actividad aeroportuaria.

Canarias ha sido históricamente una de las regiones que con mayor insistencia ha reclamado la cogestión de sus aeródromos. Las Islas alcanzaron los 54,7 millones de pasajeros en 2025, mientras que en cifras de visitantes, 18 millones de viajeros –la inmensa mayoría con entrada por avión– vinieron a las Islas. Las previsiones para el cierre de este año son similares, aunque el sector turístico apunta a una estabilización de los datos. Así, la entrada tan importante de turistas genera en las Islas el eterno debate sobre el mayor control de una actividad, la aeroportuaria, de la que dependen económicamente pero que también genera algunos de sus principales quebraderos de cabeza.

Respuesta de Aena

La iniciativa balear fue inicialmente vetada por el Gobierno estatal, que argumentó que el cambio tendría un impacto económico negativo para Aena –sociedad participada en un 49% por capital privado– y cifró las posibles pérdidas en unos 32,9 millones de euros. Finalmente, el Ejecutivo retiró el veto y la propuesta vuelve a entrar en la tramitación parlamentaria, donde deberá superar los próximos trámites antes de su aprobación definitiva. Pero, apenas unas horas más tarde de esta decisión, Aena ha emitido una respuesta.

La compañía ha remitido Otra Información Relevante (OIR) a la CNMV en la que sostiene que parte del contenido de la norma es incompatible con el marco constitucional vigente. En concreto, Aena recuerda que el artículo 149.1.20 atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general y señala que las funciones de regulación, supervisión y control corresponden a organismos estatales como la Dirección General de Aviación Civil, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

De esta manera, la empresa ha trasladado a la Comisión su "plena confianza en que las Cortes Generales gestionarán esta proposición asegurando en todo momento su adecuación al marco constitucional", algo que a su juicio no sucedería en el caso de que el texto saliera adelante. Además, ha advertido que, si fuese preciso, adoptarán "las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario y de los derechos de la sociedad y de todos sus accionistas"

Negociaciones Canarias-Estado

En paralelo a esta controversia intensificada desde Baleares, Canarias ya negocia con el Estado, cabe insistir, un mayor peso en la gestión de sus aeropuertos. La principal exigencia del Archipiélago pasa por crear un órgano bilateral Canarias-Estado, con carácter vinculante, que permita a las Islas participar jurídicamente en decisiones estratégicas como los planes de inversión incluidos en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), la política de tasas o aquellas cuestiones que afectan a la conectividad y la operativa aérea. En definitiva, una fórmula de 'cogestión' por más que ambos Gobiernos, el central y el regional, mencionen cada vez menos esta palabra conforme avanzan las negociaciones, para evitar así que el asunto se enturbie aún más.

En este caso, Gobierno de Canarias y Estado ya han celebrado tres reuniones, la última el pasado 7 de septiembre, para avanzar hacia ese modelo de cogestión, unas negociaciones que el Ejecutivo autonómico asegura que avanzan por buen camino.

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Con todo ello, la presión de Baleares juega a favor de Canarias, pues difícilmente una eventual reforma del marco de gestión aeroportuaria se aprobaría únicamente para un archipiélago, especialmente cuando Canarias ya mantiene negociaciones con el Ejecutivo.