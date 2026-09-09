Congreso de los Diputados
La crisis de Ceuta centra un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la reapertura del Congreso
Marlaska será el destinatario del grueso de las preguntas ante la ausencia de Robles, Albares y Torres en la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso de la Cámara Baja
EFE
El Congreso retoma este miércoles la actividad plenaria con un nuevo cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una sesión que estará marcada por la crisis de Ceuta.
Feijóo preguntará a Sánchez cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, lo hará sobre si está siendo chantajeado por Marruecos por la "información que disponen de su corrupción y la de su familia".
También tendrá que responder al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien, en la misma línea que Feijóo, se interesará por cómo "afronta lo que queda" en la recta final de legislatura.
La crisis de Ceuta por la llegada masiva de migrantes a finales de julio centrará varias de las preguntas e interpelaciones de la oposición a los ministros del Gobierno, a los que interrogarán sobre la gestión que han hecho desde sus respectivos departamentos.
El PP quiere además que la ministra de Educación, Milagros Tolón, responda sobre los derechos educativos de los alumnos de Ceuta, aunque es previsible que el informe Pisa, cuyos malos datos sobre los estudiantes españoles se han conocido este martes, sea uno de los asuntos que salga durante el debate.
El primer pleno del periodo ordinario de sesiones debatirá y votará además el real decreto por el que se establecen medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales.
La sesión acogerá asimismo la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sobre los incendios forestales que han asolado diversos puntos de España durante este verano.
Fuente: El Periódico
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