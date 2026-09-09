Crisis migratoria
La Guardia Civil recomendó reforzar la vigilancia marítima en Ceuta tras conocerse la sentencia del Supremo
En un despacho informativo proponía cuatro medidas entre las que figuraba el refuerzo de la unidad subacuática y modificar la legislación para evitar las entradas a nado
La Dirección General de la Guardia Civil propuso reforzar la barrera marítima para evitar la entrada de personas a nado en Ceuta y Melilla, apenas tres días después de que el Tribunal Supremo ratificara en una sentencia la imposibilidad de devolver de forma inmediata a los que accedieran por el mar a las ciudades autónomas. De hecho, la sentencia, aunque formalmente tiene fecha del 29 de junio, se publicó el pasado 8 de julio en la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el mismo día en que está fechada "la nota de despacho" en la que se propone "reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta".
En la nota de despacho que forma parte de los documentos desclasificados por el Gobierno, la Guardia Civil propone cuatro medidas. La primera consistía en "reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta, unidad encargada del dispositivo para prevención del acceso de nadadores a a la Ciudad Autónoma, incrementando su personal mediante comisiones de servicio".
La segunda era "reforzar los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Melilla, mediante comisiones de servicio, con el fin de mejorar las capacidades de detección y respuesta ante nadadores que pretendan acceder a Melilla". La tercera pasaba por "potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera en ambas Ciudades Autónomas, complementando la actuación de los medios marítimos y terrestres para anticipar los intentos de entrada irregular, advertir a las autoridades marroquíes y reducir los riesgos para la vida e integridad de las personas implicadas".
En cuarto lugar, proponía "impulsar una modificación legislativa de la Disposición Adicional Décima de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, incorporando expresamente la posibilidad de aplicar el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla realizado fuera de los pasos fronterizos habilitados, con independencia del medio utilizado (terrestre, marítimo o cualquier otro), garantizando en todo caso el respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional".
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Fuente: El Periódico
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