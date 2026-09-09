Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISAGonzalo García de VitoriaResidencia estudiantes ZaragozaReal ZaragozaRdeRumbaDavid Broncano Aragón
instagramlinkedin

Crisis migratoria

La Guardia Civil recomendó reforzar la vigilancia marítima en Ceuta tras conocerse la sentencia del Supremo

En un despacho informativo proponía cuatro medidas entre las que figuraba el refuerzo de la unidad subacuática y modificar la legislación para evitar las entradas a nado

Varios migrantes, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios migrantes, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ángeles Vázquez

Juan José Fernández

Tono Calleja Flórez

Iván Gil

Cristina Gallardo

Madrid

La Dirección General de la Guardia Civil propuso reforzar la barrera marítima para evitar la entrada de personas a nado en Ceuta y Melilla, apenas tres días después de que el Tribunal Supremo ratificara en una sentencia la imposibilidad de devolver de forma inmediata a los que accedieran por el mar a las ciudades autónomas. De hecho, la sentencia, aunque formalmente tiene fecha del 29 de junio, se publicó el pasado 8 de julio en la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el mismo día en que está fechada "la nota de despacho" en la que se propone "reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta".

En la nota de despacho que forma parte de los documentos desclasificados por el Gobierno, la Guardia Civil propone cuatro medidas. La primera consistía en "reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta, unidad encargada del dispositivo para prevención del acceso de nadadores a a la Ciudad Autónoma, incrementando su personal mediante comisiones de servicio".

La segunda era "reforzar los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Melilla, mediante comisiones de servicio, con el fin de mejorar las capacidades de detección y respuesta ante nadadores que pretendan acceder a Melilla". La tercera pasaba por "potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera en ambas Ciudades Autónomas, complementando la actuación de los medios marítimos y terrestres para anticipar los intentos de entrada irregular, advertir a las autoridades marroquíes y reducir los riesgos para la vida e integridad de las personas implicadas".

Noticias relacionadas

En cuarto lugar, proponía "impulsar una modificación legislativa de la Disposición Adicional Décima de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, incorporando expresamente la posibilidad de aplicar el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla realizado fuera de los pasos fronterizos habilitados, con independencia del medio utilizado (terrestre, marítimo o cualquier otro), garantizando en todo caso el respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Jesús Cintora en Zaragoza: un precioso municipio que le marcó la adolescencia
  2. El aragonés Iván Azón debuta en Primera División: el Getafe se lleva tres canteranos del Real Zaragoza en 14 meses
  3. Un ‘jefazo’ del Ibex 35 viaja a Botorrita para explicar su centro de datos en una tensa reunión con los vecinos
  4. Un conocido bar del centro de Zaragoza cierra de forma indefinida: 'Sentimos mucho las molestias
  5. Edu Espiau, el delantero del Real Zaragoza da en la diana: «Es un profesional top»
  6. Natalia Chueca anuncia el destinatario de la Medalla de Oro de la ciudad que se entregará en Pilares
  7. NH Capital entra en el accionariado del Casademont Zaragoza tras hacerse con el Zaragoza Femenino
  8. Una conocida cafetería abre su tercer local en una de las arterias más concurridas de Zaragoza

Casademont Zaragoza organiza un vuelo chárter para los partidos de sus dos secciones en Galicia

Casademont Zaragoza organiza un vuelo chárter para los partidos de sus dos secciones en Galicia

El Gobierno de Aragón otorga el premio Aragón Medio Ambiente 2026 a la Federación Aragonesa de Caza

El Gobierno de Aragón otorga el premio Aragón Medio Ambiente 2026 a la Federación Aragonesa de Caza

El Gobierno de Aragón premiará en el reparto de ayudas a las entidades que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional

El Gobierno de Aragón premiará en el reparto de ayudas a las entidades que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional

Los juzgados de violencia contra la mujer suman 36 plazas este año en Aragón

Los juzgados de violencia contra la mujer suman 36 plazas este año en Aragón

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: "Esta ley permite solicitar adaptaciones de jornada para conciliar la vida familiar y laboral manteniendo tu salario íntegro"

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: "Esta ley permite solicitar adaptaciones de jornada para conciliar la vida familiar y laboral manteniendo tu salario íntegro"

'Dune: Parte Tres' roza el lleno en IMAX en solo una hora de preventa

'Dune: Parte Tres' roza el lleno en IMAX en solo una hora de preventa

Magic: The Gathering rompe la realidad y Jace crea un Multiverso alternativo en Realidad fracturada

Magic: The Gathering rompe la realidad y Jace crea un Multiverso alternativo en Realidad fracturada

Estas son las nuevas normas ciclistas en carretera de la Guardia Civil en Aragón que estarán vigentes a partir de octubre: "El objetivo es que todos lleguemos a casa"

Estas son las nuevas normas ciclistas en carretera de la Guardia Civil en Aragón que estarán vigentes a partir de octubre: "El objetivo es que todos lleguemos a casa"
Tracking Pixel Contents