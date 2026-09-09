En Almería
La Junta de Andalucía activa el proceso para la demolición del hotel del Algarrobico tras veinte años
La Consejería de Ordenación del Territorio abre el expediente para el restablecimiento de la legalidad en el término municipal de Carboneras (Almería) en ejecución del convenio firmado con el Gobierno de España
Javier Alonso
La Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo para la demolición del hotel del Algarrobico 20 años después de la paralización de las obras. Una vez que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha acordado la suspensión de la licencia que se le concedió a la promotora en 2003, el Gobierno autonómico ha iniciado el expediente para el restablecimiento de la legalidad territorial. Es decir, la demolición del edificio y la recuperación de los suelos protegidos. La medida se debe ejecutar en colaboración con el Ejecutivo central con un reparto de costes y trabajos que está recogido en el convenio firmado entre ambas administraciones.
La Junta de Andalucía basa su actuación en la Ley 7/2021 conocida como la Lusta que da competencias a la comunidad autónoma cuando se producen actuaciones contrarias a la ordenación del territorio como es la ejecución de este gran edificio en una zona protegida del litoral almeriense.
El expediente toma como punto de partida un informe de la Inspección de Ordenación del Territorio que fija como actuaciones inmediatas el desmantelamiento de los servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al inmueble, la demolición del hotel y la restauración de los terrenos para "recuperar los valores que justificaron su especial protección".
Fuente: El Correo de Andalucía
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