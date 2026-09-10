La fiscal general señala ante el Rey que el "retorno al a normalidad" en Ceuta no está reñido con los "valores de humanidad"

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha querido comenzar este jueves su primer discurso formal en el acto de apertura del Año Judicial, mencionando la crisis migratoria en Ceuta. Así, ha trasladado "un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta", de la que dice que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas "con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes" en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras.

Tras ello, ha incidido en la necesidad de "preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas". A juicio de la fiscal general, "la protección integral de la infancia constituye una de las responsabilidades más sensibles y exigentes" para los fiscales. Su visita a Ceuta el pasado 27 de agosto, ha continuado, le permitió comprobar personalmente el trabajo de los fiscales, y por su parte ha decidido el destacamento temporal de tres fiscales de la península a la Ciudad Autónoma, "medida que se hará efectiva en fechas próximas".

Felipe VI declarará abierto el año judicial tras escuchar su discurso, en el que Peramato ha ofrecido datos de la última Memoria de su departamento, y el de la presidenta del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Se trata del estreno de la fiscal general en este acto y la primera vez en democracia que este acto institucional está protagonizado por dos mujeres. Peramato tomó posesión de su cargo el pasado diciembre, tras la dimisión de su antecesor Álvaro García Ortiz después de que fuera condenado por un delito de revelación de datos reservados por el alto tribunal.

Además de las causas de corrupción que se siguen instruyendo, los corrillos que tendrán lugar en el llamado salón de pasos perdidos del alto tribunal tras la finalización de estos discursos tendrán mucho que ver, previsiblemente, con la confrontación protagonizada por algunos miembros del gobierno en relación con decisiones judiciales de los últimos meses. El propio Consejo salió al paso de las mismas, la última vez el pasado mes de junio, cuando reiteró la "la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial", frente a la "descalificación" desde "altas instituciones del Estado".

Al acto asisten los vocales del Consejo del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y sus magistrados y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades judiciales. También está prevista la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente del Senado, Pedro Rollán; del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo.

Datos de la Memoria

En cuanto a los datos estadísticos de la Memoria, correspondientes a 2025, Peramato ha señalado que durante el año 2025 se incoaron un total de 1.770.201 diligencias previas, lo que representa un incremento del 4,9 % respecto del ejercicio anterior y, en lo que atañe a la tipología delictiva los delitos contra la vida y la integridad física continúan constituyendo el grupo delictivo más numeroso, al representar el 32 % del total de las diligencias incoadas.

Después de ellas, los delitos contra el patrimonio alcanzan el 21 %, porcentajes muy similares a los registrados en 2024. En cuanto a los procedimientos ordinarios o sumarios, en 2025 se incoaron 4.478 procedimientos, frente a los 4.251 registrados en 2024, lo que supone un incremento del 5,3 %. Por su parte, los procedimientos seguidos ante el Tribunal del Jurado mantuvieron un volumen de actividad similar al de ejercicios anteriores.

En materia de enjuiciamiento, los registros estadísticos de las fiscalías reflejan la celebración de 354.954 juicios con intervención del Ministerio Fiscal durante el ejercicio 2025. De ellos, 186.476 correspondieron a juicios por delitos leves, 155.753 se celebraron ante los juzgados de lo penal y 12.725 ante las audiencias provinciales.