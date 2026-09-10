CRISIS MIGRATORIA DE CEUTA
La jueza de la crisis de Ceuta pide al Gobierno los informes desclasificados del CNI, Guardia Civil y Policía
María Tardón ha descargado los documentos y los ha considerado relevantes para sus pesquisas
La jueza que investiga la crisis migratoria de finales de julio de Ceuta, María Tardón, ha reclamado este jueves al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que le entregue los informes del CNI, la Policía y Guardia Civil desclasificados, según confirman fuentes del caso a esta redacción.
Las citadas fuentes han explicado que la instructora se descargó este miércoles los documentos y los ha considerado relevantes para sus pesquisas, que se iniciaron a finales de julio tras la denuncia que interpuso el partido extraparlamentario Iustitia Europa.
La razón por la que la magistrada se ha dirigido a Bolaños es porque los casi 40 documentos se publicaron en la web de La Monchoa.
La decisión de Tardón se produce después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acusara este jueves en Radio Nacional de España a algunos jueces de hacer política y de querer gobernar "el país por detrás".
En cuanto a la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón ha advertido de que si la justicia fuera coherente "ya habría alguien investigando esa filtración y la jueza tendría un panorama muy sombrío", en alusión al informe del CENIF de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía que destapó la supuesta implicación en la entrada masiva de migrantes a Ceuta.
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Fuente: El Periódico
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