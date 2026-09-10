Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISAMariona Ortiz EspañaDefensa Titular Real ZaragozaBarrio Sin Oferta ViviendaConstrucción Viviendas LujoIncendio PTR
instagramlinkedin

CRISIS MIGRATORIA DE CEUTA

La jueza de la crisis de Ceuta pide al Gobierno los informes desclasificados del CNI, Guardia Civil y Policía

María Tardón ha descargado los documentos y los ha considerado relevantes para sus pesquisas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España).

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

Madrid

La jueza que investiga la crisis migratoria de finales de julio de Ceuta, María Tardón, ha reclamado este jueves al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que le entregue los informes del CNI, la Policía y Guardia Civil desclasificados, según confirman fuentes del caso a esta redacción.

Las citadas fuentes han explicado que la instructora se descargó este miércoles los documentos y los ha considerado relevantes para sus pesquisas, que se iniciaron a finales de julio tras la denuncia que interpuso el partido extraparlamentario Iustitia Europa.

La razón por la que la magistrada se ha dirigido a Bolaños es porque los casi 40 documentos se publicaron en la web de La Monchoa.

La decisión de Tardón se produce después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acusara este jueves en Radio Nacional de España a algunos jueces de hacer política y de querer gobernar "el país por detrás".

Noticias relacionadas

En cuanto a la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón ha advertido de que si la justicia fuera coherente "ya habría alguien investigando esa filtración y la jueza tendría un panorama muy sombrío", en alusión al informe del CENIF de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía que destapó la supuesta implicación en la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza abre sus puertas con un 85% de ocupación: 'Hemos conseguido llegar a tiempo
  2. El refugio de David Broncano en Aragón: un encantador pueblo del Pirineo donde se celebra un festival internacional cada verano
  3. El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que sigue buscando un nuevo tren para el Galacho de Juslibol después de que se incendiara
  4. La voluntad de dar la cara de A.GAIN y el próximo presidente del Real Zaragoza
  5. El Gobierno de Aragón premiará en el reparto de ayudas a las entidades que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional
  6. El Real Zaragoza blinda a Manolache, el portero del futuro, hasta 2031
  7. César Arzo, entrenador del Juventud Torremolinos y exjugador del Real Zaragoza: '¿A quién ficharía? Igual a Ander le apetece playita...
  8. Kristine Vitola, presentada con el Casademont Zaragoza: 'Enero está muy lejos, mi trabajo es venir, entrenar duro y rendir

Teruel convertirá su casco histórico en un gran escenario al aire libre con ‘El sueño de una noche de Teruel’

Teruel convertirá su casco histórico en un gran escenario al aire libre con ‘El sueño de una noche de Teruel’

La Zarzuela enmarca la reunión del Rey con la cúpula de Defensa sobre Ceuta: "Su deber es estar informado"

La Zarzuela enmarca la reunión del Rey con la cúpula de Defensa sobre Ceuta: "Su deber es estar informado"

La oposición aprieta a Azcón por el cambio climático ante el negacionismo de Vox: "Nunca he negado la evidencia científica ni lo haré"

La oposición aprieta a Azcón por el cambio climático ante el negacionismo de Vox: "Nunca he negado la evidencia científica ni lo haré"

La Cova Dones de Millares, nominada a Mejor Hallazgo Histórico Nacional por National Geographic

La Cova Dones de Millares, nominada a Mejor Hallazgo Histórico Nacional por National Geographic

Qué tienen en común los países que sí han logrado reducir el suicidio

Qué tienen en común los países que sí han logrado reducir el suicidio

El valor del tiempo y condición humana, protagonistas de la nueva exposición de Espacio Joven Fundación Ibercaja

El valor del tiempo y condición humana, protagonistas de la nueva exposición de Espacio Joven Fundación Ibercaja

Nintendo Direct septiembre 2026: reunimos y revisamos todos los juegos anunciados para Switch 2

Nintendo Direct septiembre 2026: reunimos y revisamos todos los juegos anunciados para Switch 2

Lola Ranera no descarta presentarse a las primarias del PSOE para las elecciones municipales de Zaragoza: "Estoy a disposición del partido"

Lola Ranera no descarta presentarse a las primarias del PSOE para las elecciones municipales de Zaragoza: "Estoy a disposición del partido"
Tracking Pixel Contents