Llarena aplicará la amnistía a Puigdemont en cuanto el TC establezca su doctrina sobre la malversación

La vuelta a España del expresidente catalán Carles Puigdemont podría producirse antes de lo previsto. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena aplicará la doctrina que el Tribunal Constitucional aplique a la malversación por la que el líder de Junts está procesado en rebeldía, sin necesidad de esperar a que la corte de garantías resuelva su recurso de amparo. Eso significa que la sentencia que se dicte, previsiblemente en el primer pleno de octubre, en relación con el secretario general de Junts, Jordi Turull, será clave para determinar la aplicación de la amnistía al presidente de esta misma formación.

Fuentes jurídicas han explicado a EL PERIÓDICO que todo dependerá de la forma en que el Tribunal Constitucional establezca su doctrina al resolver el primer recurso sobre la aplicación de la amnistía a la malversación, que será con el recurso de Turull. Si, como la mayoría de la corte de garantías defiende, se entiende que se debe aplicar a la malversación por la que se produjo la condena con independencia de que se pudiera entender una forma de enriquecimiento personal o no, será extensible al resto de condenados (Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa) y a los procesados en rebeldía (el propio Puigdemont y sus 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig).

El recurso de amparo de Turull irá al pleno del próximo día 22, aunque no se espera que haya sentencia en él, porque la ponencia le correspondió a José María Macías, de sensibilidad conservadora, y que siempre ha mostrado su oposición a la amnistía. Lo previsto es que esa propuesta de resolución sea rechazada, porque la mayoría del tribunal es partidario de aplicarla. En el Constitucional un ponente puede mantener la ponencia, aunque su criterio haya sido rechazado e incorporar como voto particular el texto que proponía como sentencia.

Ni arresto ni inhabilitación

Tanto si opta por esta vía, como si prefiere ceder la sentencia a algún compañero, ya no será hasta el próximo pleno, el que comience el 6 de octubre, cuando se dictará esa primera sentencia. En ese momento, la doctrina que imponga el Constitucional es de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos y tribunales. De ahí, en que, si se expresa en términos lo suficientemente generales sobre la aplicación de la malversación al supuesto en cuestión, el juez Llarena se la aplicará a Puigdemon con independencia de que su defensa se lo plantee o no, aunque parece difícil de creer que el abogado Gonzalo Boye no lo haga.

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En el caso de Puigdemont, la aplicación de la amnistía al delito de malversación por el que fue procesado en rebeldía supondrá el levantamiento de la orden de detención nacional que aún tiene pendiente, lo que le permitirá volver a España sin miedo a ser arrestado y sin necesidad de preparar un dispositivo para poder perderse entre la multitud y desaparecer como hizo en agosto de 2024. Para Junqueras y Turull, significará que se levantará la pena de inhabilitación que aún cumplen, porque cuando fueron indultados solo se les retiró la pena de prisión.